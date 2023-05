Desazolvarán tres kilómetros del río Chamelecón en Cortés

El funcionario dijo que desde hace más de 20 años que el río Chamelecón no ha sido desazolvado y se aprovechará la sequía que está provocando el fenómeno de El Niño.

Informó que la obra que servirá para la prevención y mitigación de riesgo de las inundaciones en el valle de Sula estaría comenzando en las próximas semanas e iniciaría en el puente Chamelecón hasta el puente Fasquelle, entre Lima Nueva y Lima Vieja.

“Esto (el proyecto) se va a realizar después de haber identificado 34 rupturas de bordo que va desde El Progreso, El Negrito, Tela y Choloma. Al limpiar los sedimentos del río Chamelecón se protegerán las comunidades de Nuevo Chamelecón, Kilómetro 7, Chamelecón, Guaruma Uno y Dos y Lima Centro; estaríamos devolviendo al río 1,800 metros cúbicos de cauce natural”, explicó.

El ministro recordó que esta zona del país es una de las más afectadas cuando pasan este tipo de fenómenos.García no especificó cuánto se invertirá en el desazolvamiento del caudaloso río, pero sí dijo que hay que aprovechar la temporada de sequía para “trabajar en la reparación de los bordos y así mitigar el riesgo de las inundaciones y esto no solo va a contribuir con la zona productiva del país que año tras año ve pérdidas de sus cultivos y no podemos permitir que pierdan los cultivos por sequía como por inundación”.

Roberto Sánchez, coordinador del Comité de Emergencia Municipal de Choloma, dijo que se está trabajando en desazolvar además en un brazo del río Chamelecón que pasa por el municipio, obra que protege de inundaciones a más de 30,000 personas que residen en las comunidades de Waller Bordo, Waller Adentro, La Davis, Montañuelas, Guanacaste, La Venta, y Los Caraos.

“Con el desazolvamiento el río tiene más fluidez y además se protege el bordo”, expresó el coordinador.