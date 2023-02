Este día se definen las atribuciones que tendrán magistrados suplentes

Para incluir a los seis magistrados suplentes, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia reformaron por adición la madrugada del 17 de febrero los artículos 5, 6, 8, 15 y 16 del reglamento interior de la Corte.

El magistrado Mario Díaz de la Sala Penal explicó que deberán determinar las atribuciones de los seis magistrados o integrantes permanentes, como también serán denominados.

“Todavía no hemos definido todas las atribuciones que van a tener cada uno de los magistrados integrantes, ellos tienen el mismo nivel de un magistrado y tendrán que tener funciones concretas que vamos a definirlas”, precisó Díaz.

Los seis magistrados suplentes o integrantes son José Ricardo Pineda Medina, Aída Patricia Linares, Felipe René Speer, Juan Wilfredo Castellanos, Luis Alonso Discua y Marvin Rigoberto Espinal. LA PRENSA conoció que los suplentes fueron convocados para este lunes, día en que el pleno de la Corte sesionará, para elaborar el auto acordado sobre sus funciones.

Por otra parte, el magistrado contó que “cuando ellos no integren el pleno tendrán que tener atribuciones de cualquier magistrado y no serán diferentes a nosotros, con la excepción que no integrarán pleno si todos los magistrados estamos”.

El abogado, quien fungía como coordinador de Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, explicó que será importante revisar en el Congreso Nacional el Código Penal, normativa que ha sido catalogada como el “Código de la Impunidad”.

“Va a ser importante una reforma porque diferentes sectores sociales han expresado y yo también lo he dicho que el Código Penal actual, si bien tiene cosas positivas, pero hay aspectos en los que ha quedado a deber porque hay problemáticas que no las trata adecuadamente”.

“Si es necesario que haya reformas en el Congreso, en su momento la Sala Penal habrá de opinar en cuanto a reformas si es requerido”, sentenció uno de los tres magistrados de la Sala Penal.