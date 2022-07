Dan último adiós a tres jóvenes hondureños que murieron en un tráiler en Texas

Kensy Zelaya, tía de los hermanos, lamentó que el destino de sus sobrinos haya sido la muerte, la cual encontraron tratando de buscar un mejor futuro para ellos y su familia.

“Aquí en el pueblo no hay muchas fuentes de empleo y las empresas de aquí nunca quisieron darles la oportunidad porque no tenían experiencia, es por eso que ellos se fueron, querían salir adelante, no le hacían daño a nadie ellos, siempre estaban dispuestos a ayudar a quien fuera”, expresó la pariente.

Durante el acto funerales también fueron lanzados globos blancos, hubo un minutos de aplausos, se entonaron alabanzas y a través de la predicación se pidió por el descanso eterno de los jóvenes, que dejan el plano terrenal para pasar al espiritual.