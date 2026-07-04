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Clima este sábado en Honduras: lluvias aisladas en algunas zonas

En cuanto a las temperaturas, las más elevadas se pronostican para los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 42 grados Celsius

Clima este sábado en Honduras: lluvias aisladas en algunas zonas

Panorámica de San Pedro Sula. Fotografía de archivo de Diario LA PRENSA.

Tegucigalpa.

El territorio hondureño continuará bajo la influencia de condiciones mayormente secas este sábado 4 de julio, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

No obstante, el ingreso de humedad desde el mar Caribe podría propiciar lluvias de baja intensidad y de forma aislada durante la tarde en sectores del norte y oriente del país.

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El informe meteorológico también señala que en la región sur persistirán vientos con ráfagas ocasionales, mientras que sobre el territorio nacional permanece una masa de polvo del Sahara con concentraciones estimadas entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico. Esta condición podría ocasionar un ambiente más seco y reducir ligeramente la visibilidad en algunas zonas.

En cuanto a las temperaturas, las más elevadas se pronostican para los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 42 grados Celsius. En contraste, Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con una máxima de 25 grados y una mínima de 14.

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Para el resto del territorio se esperan máximas de 35 grados en San Pedro Sula, Santa Bárbara, Olancho y Yoro; de 34 en Comayagua; de 33 en Colón, Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Ocotepeque; de 32 en La Ceiba, Copán y El Paraíso; de 31 en Tegucigalpa y Roatán. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 y 27 grados, dependiendo de la región.

Cenaos indicó además que el sol salió a las 5:25 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Durante la noche, las condiciones permitirán observar la fase de Luna llena.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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