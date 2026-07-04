Clima este sábado en Honduras: lluvias aisladas en algunas zonas

El territorio hondureño continuará bajo la influencia de condiciones mayormente secas este sábado 4 de julio, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
No obstante, el ingreso de humedad desde el mar Caribe podría propiciar lluvias de baja intensidad y de forma aislada durante la tarde en sectores del norte y oriente del país.
El informe meteorológico también señala que en la región sur persistirán vientos con ráfagas ocasionales, mientras que sobre el territorio nacional permanece una masa de polvo del Sahara con concentraciones estimadas entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico. Esta condición podría ocasionar un ambiente más seco y reducir ligeramente la visibilidad en algunas zonas.
Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, por la tarde la formación de una vaguada en altura y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generarán lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada para la región oriental y áreas del centro y... pic.twitter.com/vTXkukatME— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 4, 2026
En cuanto a las temperaturas, las más elevadas se pronostican para los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 42 grados Celsius. En contraste, Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con una máxima de 25 grados y una mínima de 14.
Para el resto del territorio se esperan máximas de 35 grados en San Pedro Sula, Santa Bárbara, Olancho y Yoro; de 34 en Comayagua; de 33 en Colón, Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Ocotepeque; de 32 en La Ceiba, Copán y El Paraíso; de 31 en Tegucigalpa y Roatán. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 y 27 grados, dependiendo de la región.
Cenaos indicó además que el sol salió a las 5:25 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Durante la noche, las condiciones permitirán observar la fase de Luna llena.