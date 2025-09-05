Honduras sigue siendo un país violento: Observatorio de la Violencia de la Unah

Tegucigalpa.

Pese a no estar en guerra y aunque los índices de criminalidad han bajado, Honduras sigue siendo un país violento, afirma la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah), Migdonia Ayestas. "A pesar de todas las reducciones (en índices de criminalidad) estamos en promedio en seis víctimas diarias, de las cuales una en promedio es mujer, eso da cuenta de que seguimos siendo ese país que, a pesar de no tener una guerra, sigue siendo uno de los más violentos de Centroamérica" y de continente, agrega Ayestas en declaraciones a EFE en Tegucigalpa.

Según registros del Observatorio de la Violencia de la Unah, en 2011 la tasa de homicidios en Honduras fue de 86,5 por cada 100.000 habitantes, cifra que en 2024 se redujo a 27. "Sin duda, son más de 40 puntos los que ha disminuido la violencia y la criminalidad, pero eso solo medido en los homicidios, que es el estándar internacional", cuando también "hay violencia sexual que, en promedio, afecta al 88 % de las mujeres del total", afirmó Ayestas.

"Sin duda, hemos disminuido los homicidios, pero no los otros tipos de violencia, como la violencia contra las mujeres". Es así que en lo que va de 2025 se registra la muerte violenta de 162 de ellas, destaca la directora del Observatorio. Ayestas lamenta que muchos de los casos de violencia contra las mujeres ocurre en los espacios que deben ser de protección, como son el hogar o el entorno comunitario.

Entre las niñas, el mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia está entre los diez y los catorce años, detalla la experta. "Lo más grave de esto es que todas las violencias ocurren en los espacios públicos y que su instrumento de lesión y muerte son las armas de fuego, de las que muchas de ellas son de tráfico ilícito", enfatizó la investigadora. Además, en Honduras muchas familias no solo sufren de la violencia en el hogar, sino que también son víctimas de la delincuencia común, incluida la extorsión.