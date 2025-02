Hongo negro cobra otra vida en Honduras; ya son siete

Tegucigalpa, Honduras.

La paciente fallecida ingresó al Hospital Escuela en estado crítico y, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró recuperarse. Sandra Montoya, jefa del Laboratorio de Microbiología, explicó que “tenemos pacientes que han llegado de otros hospitales en etapas donde ya no se puede hacer mucho; los médicos han trabajado en diagnósticos y con equipos multidisciplinarios, pero aún no han logrado ayudar”.

Montoya también señaló que algunos centros asistenciales no están cumpliendo con los protocolos de referencia establecidos para tratar la enfermedad a tiempo.

“Todos los hospitales tienen los lineamientos para detectar la mucormicosis, y está establecido que todo paciente con esta condición debe ser referido al Hospital Escuela”, enfatizó la especialista.