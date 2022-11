“No tenemos más rey, no que el César, no tenemos más rey que el señor Jesús”, recalcó Rodríguez.

El religioso señaló que la sociedad no puede dejarse esclavizar de ningún reyezuelo, ni de ninguna adicción, el alcohol, las drogas, el placer sin reglas morales y todos los reyezuelos que quieren dominar el mundo y la libertad de las personas, que es mucho mayor.

Agregó que es “triste que los actuales dictadores no entienden los mensajes de la historia” y que “miren para atrás y ahí se verá dónde quedó Stalin, dónde quedó Hitler , dónde quedó Napoleón Bonaparte, ahí, en un sepulcro”.

Por otro lado, el cardenal hizo referencia a la Copa Mundial de Fútbol que dará inicio hoy en Qatar, diciendo que, si bien va a acaparar la atención de muchos, no puede recibir más importancia que Jesús.

“Tantos hoy quizás no se van a acordar de Cristo Rey, pero sí se van a acordar del rey Pelé o de cualquier futbolista de Qatar; no está mal, siempre que no los coloquemos por encima del Rey Jesús”, expresó él.