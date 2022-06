Canciller: “Juan Orlando Hernández fue a las cumbres y nunca le dijeron ‘no venga’”

“Lamento las posiciones y no voy a entrar en discusiones. Si usted es un subordinado de la presidenta entonces hay que hablar con ella. Esto no debería afectar nuestra relación con Estados Unidos la cual continúa”, opinó.

“También es un tema de dignidad, por lo que me den yo no tengo por qué cambiar posiciones que considero son las correctas”, acotó.

El plenipotenciario respondió ante el hecho de por qué no estar con la representación de la presidenta si Estados Unidos anunció una inversión privada de $ 1,900 millones para los países del Triángulo Norte, que incluye a Honduras.

“ Si tal vez Estados Unidos fuera el excluido en una Cumbre de las Américas igual Xiomara no hubiera asistido ”, comenzó diciendo.

Reina aseguró que si se hubiese dado el hipotético caso de que Estados Unidos hubiese sido excluido de igual manera la presidenta no hubiera asistido, porque quería una Cumbre sin exclusiones.

Siguiendo la charla, el periodista Fernando del Rincón le consultó por qué no reclama por los sucedido en Cuba, Venezuela y Nicaragua, tomando en cuenta que la presidenta no asistió a la Cumbre porque esos países no fueron invitados.

“No intervenimos ni para atacar lo que ocurre en los países ni que cambien de decisiones. Son decisiones internas de cada país y ha ocurrido en Honduras, porque hubo, casi confirmado, dos elecciones con fraude y como partido alegamos en 2013 y 2017, nadie nos hizo caso internacionalmente”, recordó.

“Ahora una Corte en Estados Unidos está confirmando que se usó dinero del narcotráfico para violentar dos elecciones. A cada país le compete hacer lo propio”, agregó.

Por otro lado, Reina aseguró que la no presencia de Xiomara Castro no afectará las relaciones con Estados Unidos. “No vamos a un tema ideológico, vamos a un tema moral. Juan Orlando Hernández fue un violador de derechos humanos en un narcoestado, un Estado fallido, ¿le negaron alguna vez el ingreso a alguna Cumbre? Fue a las Cumbres de las Américas y nunca le dijeron ‘no venga’”, finalizó.

La participación del canciller Reina junto a Héctor Zelaya y Pedro Barquero, la comitiva de Honduras, iniciará este jueves cuando se efectúen las sesiones plenarias entre presidentes y funcionarios de los gobiernos.