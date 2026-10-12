Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano Asicom 2026 en España

Tegucigalpa, Honduras. El empresario hondureño Camilo Atala recibirá este martes 13 de octubre el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa, convirtiéndose en el primer hondureño en obtener este reconocimiento.

La ceremonia se celebrará en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, España.

La Fundación Iberoamericana Asicom reconoce a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, académico, social, científico y empresarial del espacio iberoamericano.

Los galardonados son seleccionados por su trayectoria, el impacto positivo de su trabajo en la región y su contribución a los valores de integración, cooperación y diálogo entre los países iberoamericanos.