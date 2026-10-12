Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano Asicom 2026 en España

Tegucigalpa, Honduras. El empresario hondureño Camilo Atala recibirá este martes 13 de octubre el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa, convirtiéndose en el primer hondureño en obtener este reconocimiento.
La ceremonia se celebrará en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, España.
La Fundación Iberoamericana Asicom reconoce a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, académico, social, científico y empresarial del espacio iberoamericano.
Los galardonados son seleccionados por su trayectoria, el impacto positivo de su trabajo en la región y su contribución a los valores de integración, cooperación y diálogo entre los países iberoamericanos.
Camilo Atala lidera Grupo Ficohsa, conglomerado financiero con presencia regional que, además de su actividad empresarial, desarrolla programas de apoyo comunitario y educativo en los países donde opera.
La edición de 2026 también reconocerá al investigador Carlos Alberto Scolari, en la categoría Ciencia, y al escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación.
La Fundación Iberoamericana Aasicom Ciencia y Cultura (Asociación Iberoamericana de la Comunicación) es una organización sin fines de lucro con sede en Oviedo, España, que busca estrechar lazos, integrar y promover valores culturales, científicos y sociales entre los países de la comunidad iberoamericana.