  1. Inicio
  2. · Honduras

Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano Asicom 2026 en España

El empresario Camilo Atala será reconocido el 13 de octubre con el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa, convirtiéndose en el primer hondureño en recibir este galardón

Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano Asicom 2026 en España

Empresario hondureño Camilo Atala.

Tegucigalpa, Honduras. El empresario hondureño Camilo Atala recibirá este martes 13 de octubre el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa, convirtiéndose en el primer hondureño en obtener este reconocimiento.

La ceremonia se celebrará en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, España.

La Fundación Iberoamericana Asicom reconoce a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, académico, social, científico y empresarial del espacio iberoamericano.

Los galardonados son seleccionados por su trayectoria, el impacto positivo de su trabajo en la región y su contribución a los valores de integración, cooperación y diálogo entre los países iberoamericanos.

Inversionistas brasileños analizan proyecto de soya y biodiésel en Honduras

Camilo Atala lidera Grupo Ficohsa, conglomerado financiero con presencia regional que, además de su actividad empresarial, desarrolla programas de apoyo comunitario y educativo en los países donde opera.

La edición de 2026 también reconocerá al investigador Carlos Alberto Scolari, en la categoría Ciencia, y al escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación.

La Fundación Iberoamericana Asicom celebrará una nueva edición de los premios.

La Fundación Iberoamericana Asicom celebrará una nueva edición de los premios.

La Fundación Iberoamericana Aasicom Ciencia y Cultura (Asociación Iberoamericana de la Comunicación) es una organización sin fines de lucro con sede en Oviedo, España, que busca estrechar lazos, integrar y promover valores culturales, científicos y sociales entre los países de la comunidad iberoamericana.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias