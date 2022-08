Beatriz Valle a Xiomara Castro: “Puede delegar funciones a quien quiera, pero no dar órdenes a diputados”

La congresista agregó que ella no fue electa por Luis Redondo (titular del hemiciclo Legislativo) ni por el “delincuente de Rasel Tomé (vicepresidente del Congreso Nacional). “A mí me eligió el pueblo”, acotó Beatriz Valle.

“Yo no soy ni esclava, ni empleada de ellos, yo soy diputada, mandataria del pueblo, me manda la gente que votó por mí, a mí no me manda nadie más, mi papá y mamá ya murieron, yo, órdenes no recibo”, sentenció.