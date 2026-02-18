Anuncian expansión en Puerto Cortés y proyectan hasta 10 mil nuevos empleos

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura , informó este miércoles una ampliación de 9 hectáreas adicionales de patio en Puerto Cortés , además, contempla la incorporación de 12 grúas modernas.

Esto permitirá pasar de una proyección de 816 mil TEUs este año a casi 1.4 millones de TEUs a inicios de 2027.

" Puerto Cortés es un potencial enorme en Centroamérica. Ya está funcionando como un puerto regional y puede servir aún más a una Centroamérica unida y fuerte", destacó el presidente.

Asimismo, confirmó que la casa matríz de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Filipinas anunció una inversión inicial de 100 millones de dólares para continuar con la expansión, a la que se sumarán nuevas inversiones.

"Mi trabajo es ser el primer administrador del país, ejecutar bien los recursos y facilitar la inversión hondureña y extranjera para generar oportunidades de trabajo", dijo.

El mandatario indicó que existen fondos disponibles en banca privada, organismos multilaterales y banca europea que deben ejecutarse de manera eficiente en proyectos de infraestructura, salud y educación.

Asfura también reveló que al menos cinco empresas ampliarán su capacidad instalada en el país, con una proyección mínima de entre 8 mil y 10 mil nuevos empleos.

"Ese es mi trabajo buscarle solución a la salud, a la infraestructura y a la educación del país y en eso lo que me concentro, oportunidades de trabajo en empleo para la gente", enfatizó el mandatario.