“El año pasado era una pelea por la vacuna, hoy son indiferentes”

La doctora Roxana Araujo, exviceministra de Salud, y quien es epidemióloga, es del criterio que aún no se debe suspender el uso de la mascarilla, pues a parte de prevenir el covid-19 protege de otros virus típicos del invierno.

En una entrevista con LA PRENSA, dijo que en muchos municipios del interior del país ya no usan la mascarilla.

La doctora dijo que debido a que un gran número de hondureños ya tienen la vacuna contra el covid, no hay riesgo de tener picos durante el Feriado Morazánico.

¿Aún no es tiempo de quitarse la mascarilla?

Luego de más de dos años de la pandemia de covid-19 en muchos municipios la población la dejó de usar, sobre todo en el interior del país dejaron de usar la mascarilla, pero lo que sí podemos recalcar que es una ley, se hizo a través de un decreto legislativo en 2020 y mientras esa ley no sea revocada el uso de la mascarilla es de carácter obligatorio.

¿En qué han ayudado las vacunas a reducir los casos de covid-19 en el país?

Las ventajas de la llegada de las vacunas no es que no iba a evitar el contagio de las personas por el virus que produce el covid-19, sino que lo que evita son las complicaciones de la enfermedad, es decir las hospitalizaciones, eso se ha visto no solo en el país sino que a nivel mundial, donde las coberturas de las vacunas son mayores a las de nuestro país. La disminución de las hospitalizaciones ha bajado sustancialmente.

Médicos han dicho que la vacuna tiene que aplicarse cada seis meses, ¿es recomendable hacerlo?

Todavía no hay ningún esquema en específico, la Secretaría de Salud no ha manifestado en cuanto a eso, se habló de la primera y segunda dosis, luego una primera dosis y segunda dosis de refuerzo. La cuarta dosis iba orientada al personal de salud y a los adultos mayores, sin embargo, creo que al final del año podríamos tener un esquema en específico de cómo quedaría la vacunación contra la covid-19 para el próximo año o para el futuro así como el resto de las vacunas, como la de la influenza que es una vez al año, tenemos que esperar las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que nos diga cada cuánto nos vamos a vacunar.

¿Cuál es el riesgo de la población hondureña al dejar de usar la mascarilla?

El riesgo no es tan alto como al inicio de la pandemia, con la mascarilla se evita un montón de enfermedades, no solo lo que produce el covid-19, en esta temporada de invierno hay muchos virus respiratorios que afectan a la población, sobre todo a la población infantil. En países industrializados y de primer mundo las personas sanas usan la mascarilla como un mecanismo de protección, es una barrera física que protege del contagio de enfermedades que se transmiten por las vías respiratorias.

En muchos países ya se ha dejado de usar la mascarilla, ¿se podría hacer lo mismo acá en Honduras?

En algunos estados de México oficialmente a través del Gobierno se ha suspendido el uso de la mascarilla. En el caso nuestro tendríamos que ver si la Secretaría de Salud a través del Congreso pueda en algún momento porque es una ley que se estableció en 2020 el uso de la mascarilla de carácter obligatorio, entonces tendríamos que esperar las directrices de la Secretaría de Salud, pero por ahorita tendríamos que esperar a que den las directrices en cuando a si la vamos a suspender o la vamos a continuar con el uso.

Algunos de sus colegas que son diputados sugieren que en lugares abiertos no se debe usar la mascarilla durante el Feriado Morazánico, ¿qué piensa usted de esto?

No solo mis colegas del Congreso sugieren, ya se sabe que cuando se va a un lugar abierto nadie se coloca la mascarilla, nadie mantiene el distanciamiento, las personas salen, se divierten, gritan platican, ya lo hemos pasado desde el año pasado cuando se comenzó con la suspensión de algunas medidas, lo vimos para Navidad que algunas personas habían adoptado casi la normalidad.

¿Podríamos esperar picos tomando en cuenta que hay nuevas subvariantes del covid, una de ellas centauro?

Eso se esperaba para Semana Santa que fue un feriado prolongado, cada vez que hay feriados eso se espera, pero la variante que ha estado circulando en nuestro país los síntomas han sido de leves a moderados y pocos han tenido síntomas graves y la otra ventaja es que la población se ha vacunado, que si bien es cierto no es un porcentaje alto creo que es un 40% de la población meta, pero ya está ese porcentaje vacunado. Es decir que no creo que será mucho la diferencia de casos después del Feriado Morazánico. El año pasado era una pelea porque la gente se quería vacunar, y ahora son indiferentes a la vacunación.