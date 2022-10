Ana García, ex primera dama de Honduras, aseguró este sábado que nunca se había sentido tan orgullosa de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, como ahora.

“Yo amo a mi esposo, me casé con él hace 32 años y durante toda mi vida y aquí está mi mamá que siempre ha dicho ‘vos solo conociste a Juan Orlando y no volteaste a ver a ningún otro’, y es cierto, lo conocí siendo estudiante en la universidad y siempre he estado orgullosa de él”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

En el clip se puede ver que García, vestida con una camisa en la que se podía leer “Volverá”, habla ante un grupo de personas que ovacionaron sus palabras.

“Hoy me siento más orgullosa de Juan, hoy lo amo más que nunca”, gritó ante la multitud.

“Yo lo puedo decir, como me dijo una amiga, ‘Ana, vos tenés la bendición de saber quiénes son tus amigos, quiénes son los amigos de Juan y de Ana y no los amigos del presidente y la primera dama”, agregó.

Seguidamente, afirmó que su esposo saldrá bien librado del juicio por narcotráfico que enfrentará en Nueva York, de modo que “él volverá” a Honduras. “¡Juan Orlando volverá!”, repitieron varias veces en la sala.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado el pasado 21 de abril de 2022. Desde entonces, las hijas y esposa del exmandatario comenzaron a publicar videos en las redes sociales afirmado que él es inocente.

La audiencia de Hernández fue reprogramada para el 27 de octubre y el juicio para el 24 de abril de 2023. El pasado 19 se septiembre la Fiscalía de Estados Unidos y la propia defensa del exmandatario, solicitaron al juez Kevin Castel, cambiar la fecha de la próxima audiencia y la del juicio con jurado.

Castel aprobó la postergación y reprogramó la audiencia para el 27 de octubre a las 2:00 de la tarde (hora de Nueva York). De igual manera, la carta detalla que “se traslada la fecha del juicio del 17 de enero de 2023 al 24 de abril de 2023”.