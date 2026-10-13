Alertan por estafa en Telegram que suplanta a CABVAL para ofrecer inversiones falsas

Tegucigalpa, Honduras. Masivamente, usuarios de Telegram y WhatsApp , están siendo agregados a conversaciones relacionadas con ofertas de inversión, una modalidad que encendió las alertas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por la suplantación de identidad de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez.
La CNBS alertó a la ciudadanía, inversionistas y usuarios del sistema financiero sobre una presunta estafa mediante la suplantación de identidad de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez, para promover supuestos servicios de inversión a través de Telegram y WhatsApp.
La institución advirtió que perfiles y comunicaciones difundidos en esa plataforma utilizan de manera indebida el nombre de la entidad y de su gerente para aparentar legitimidad y captar a personas interesadas en invertir su dinero.
La CNBS aclaró que CABVAL está debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y se encuentra bajo su supervisión. Sin embargo, precisó que las ofertas de inversión promovidas mediante perfiles y cuentas no autorizadas son falsas y no corresponden a las actividades legítimas de la empresa.
En el comunicado, la comisión también identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo”, quien presuntamente utiliza nombres, imágenes e información relacionada con CABVAL y su gerente general para respaldar los ofrecimientos fraudulentos.
Ante esta situación, la CNBS recomendó a la población abstenerse de transferir dinero o compartir información personal y financiera mediante perfiles o canales que no estén autorizados por la entidad supervisada.
Asimismo, instó a verificar que cualquier propuesta de inversión provenga de los canales oficiales de la empresa antes de realizar transacciones. La institución subrayó la importancia de comprobar tanto la autenticidad de la oferta como la identidad de quien la promueve.
La comisión también pidió reportar cualquier comunicación sospechosa a las autoridades competentes y a la entidad afectada, con el propósito de alertar sobre posibles intentos de fraude y evitar que más personas resulten perjudicadas.
No ingresar datos personales
Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social advirtió sobre la circulación de contenido falso en redes sociales relacionado con supuestos programas y apoyos económicos. La institución pidió a la población no ingresar datos personales, abrir enlaces de dudosa procedencia ni compartir publicaciones de ese tipo.
La Secretaría de Desarrollo Social recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para verificar información sobre programas y ayudas económicas. Además, reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía de manera clara, responsable y oportuna, bajo la gestión de la ministra Fátima Juárez y el Gobierno del presidente Nasry Asfura.
La CNBS reafirmó su compromiso con la protección de los inversionistas, la transparencia del mercado de valores y la prevención de actividades fraudulentas. La institución insistió en que la población debe verificar la identidad de los promotores y la legitimidad de las ofertas antes de comprometer su dinero.