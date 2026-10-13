Alertan por estafa en Telegram que suplanta a CABVAL para ofrecer inversiones falsas

Tegucigalpa, Honduras. Masivamente, usuarios de Telegram y WhatsApp , están siendo agregados a conversaciones relacionadas con ofertas de inversión, una modalidad que encendió las alertas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por la suplantación de identidad de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez.

La CNBS alertó a la ciudadanía, inversionistas y usuarios del sistema financiero sobre una presunta estafa mediante la suplantación de identidad de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez, para promover supuestos servicios de inversión a través de Telegram y WhatsApp.

La institución advirtió que perfiles y comunicaciones difundidos en esa plataforma utilizan de manera indebida el nombre de la entidad y de su gerente para aparentar legitimidad y captar a personas interesadas en invertir su dinero.

La CNBS aclaró que CABVAL está debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y se encuentra bajo su supervisión. Sin embargo, precisó que las ofertas de inversión promovidas mediante perfiles y cuentas no autorizadas son falsas y no corresponden a las actividades legítimas de la empresa.

En el comunicado, la comisión también identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo”, quien presuntamente utiliza nombres, imágenes e información relacionada con CABVAL y su gerente general para respaldar los ofrecimientos fraudulentos.