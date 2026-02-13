Alcalde Juan Diego: "Romeo Vásquez debería estar de regreso en su patria"

Tegucigalpa, Honduras

El edil capitalino participó la mañana de este viernes en la entrega de reconocimientos a medios de comunicación, organizaciones y personas que se han destacado en la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia , donde fue consultado sobre el proyecto de amnistía entregado a los diputados Kilveth Bertrand y Luz Ernestina Mejía.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , se mostró a favor del proyecto de amnistía que la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia impulsa para dejar en libertad a los generales en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez (en la clandestinidad), Venancio Cervantes Suazo y Carlos Alberto Puerto Fúnez.

Al respecto, Zelaya expresó su respaldo y afirmó que “para mí, el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez (el único que no guarda prisión por estar en la clandestinidad) debería estar de regreso en su patria, en Honduras, al igual que los otros dos generales que están guardando prisión preventiva y las personas que están presas por poner mensajes de WhatsApp ; deberían estar en sus casas tranquilos”.

“Ahora se respiran nuevos aires en Honduras y es tiempo de sanar las heridas. Es el tiempo de juntarnos bajo un nuevo cielo, bajo un nuevo sentimiento de esperanza que tiene el país. Tenemos que avanzar juntos en esto, unidos y no divididos; esto tiene que servir para construir y no para seguir destruyendo. Es el momento de unir a la familia hondureña y a la familia capitalina”, detalló Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

Sobre el tema del juicio político contra el fiscal general y otros funcionarios, el funcionario municipal manifestó que “entiendo que son temas que están en discusión en el Congreso Nacional y ellos tendrán el espacio para deliberar el tema”.

“Lo que sí puedo decir es que todo lo que se vivió en este último proceso electoral tenemos que aprenderlo para que las cosas nunca vuelvan a suceder. Y no pueden pasar las cosas sin que pase nada”, reflexionó.

“Aquí no son temas de venganza —amplió—, sino de mandar mensajes de que hemos aprendido la lección y que estamos haciendo los correctivos en nuestra democracia”.

Asimismo, señaló que la comunidad internacional podría aportar una visión externa sobre el proceso electoral y mencionó que en las próximas semanas o meses estaría listo el informe final de observación de la Unión Europea.

“Para entender la vida tienes que ver para atrás, pero para vivirla se tiene que ver para enfrente; y aquí, si nos seguimos agarrando de las greñas, no vamos a avanzar. Tenemos que salir adelante unidos y no divididos”, dijo.

En relación con la labor desarrollada por los sectores aglutinados en la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia, destacó que “nunca descansaron y fueron incisivos, organizados y se unieron de diferentes colores políticos, de diferentes caminos de la vida, con un solo propósito: defender la patria, defender la democracia”.

“El papel que jugaron tuvo sus resultados y aquí estamos con nuevos aires, iniciando nuevos caminos en esta patria que queremos tanto”, concluyó Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.