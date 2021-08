"Mejor me retiro": Nasralla amenaza con abandonar su candidatura presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

El presidenciable Salvador Nasralla refirió este viernes que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no inscribe a sus planillas de diputados de cara al proceso electoral el 28 de noviembre, optará por retirarse de la contienda con su candidatura.

Nasralla, de 68 años de edad, compite por tercera ocasión por la Presidencia de Honduras. En las últimas horas, en su partido, el Salvador de Honduras (PSH), se suscitaron protestas contra el CNE por la no inscripción de planillas de diputados en Cortés y Choluteca, a consecuencia de la existencia de dos vertientes de candidatos entre las que el ente electoral aún no delibera.

"Si en las próximas 48 horas no me inscriben las planillas, yo mejor me retiro", dijo a la capitalina Radio Globo el candidato. Admitió que en Choluteca uno de los candidatos a la legislatura, Henry Osorto, busca "imponerse como candidato en la casilla uno", cuando está colocado en la ubicación número tres.

En San Pedro Sula también explotó un cisma en la candidatura municipal. Roberto Contreras, empresario de esta ciudad, se unió al PSH en busca de participación en la elección, pero, según Nasralla, esa contienda entre dirigentes del PSH y Contreras podría acabar con el empresario uniéndose a una candidatura independiente.

Acusó a René Adán Tomé de acatar presuntas órdenes de los tres partidos que conforman la coordinación del CNE (Liberal, Nacional y Libre) de no inscribir sus planillas al CNE. Tomé es dirigente del PSH.

"Yo solo no voy a participar. No me interesa", extendió Nasralla. "Yo voy con el objetivo de cambiar a Honduras y tengo que llegar con diputados para hacerlo", añadió.

El candidato atizó: "Hay billete de por medio (para no inscribir las planillas del CNE). No quieren que llegue gente decente. Hay personas dentro del partido que están recibiendo fuertes cantidades de dinero".

Los actos proselitistas de cara a elecciones generales empiezan este lunes 30 de agosto a nivel nacional. En la víspera de los comicios, los votantes de Honduras definirán a representantes en alcaldías, legislaturas y Presidencia para el período 2022-2026.