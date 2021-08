Con llegada de dos barcos toma fuerza la temporada crucerista en Roatán

ROATÁN

Un ambiente de fiesta se vivió ayer en el muelle de Cruceros de Roatán, Islas de la Bahía, con el arribo del barco Celebrity Edge.

La llegada marca la reanudación de operaciones en la terminal marítima, tras 16 meses de inactividad debido a la pandemia del coronavirus.

La embarcación atracó al mando de la capitana Kate McCue, la primera mujer estadounidense en capitanear un crucero. McCue es considerada una celebridad mundial con más de 2.5 millones de seguidores en su página de Tiktok. Tras tocar suelo catracho, la joven acaparó las miradas del público que aprovechó para pedirle un autógrafo y una fotografía para el recuerdo.

El Celebrity Edgedes arribó procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, con 1,275 pasajeros.El recibimiento se realizó bajo las más estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios de la covid-19. “Tenemos un año y medio esperando esto. Se han respetado todas las medidas de bioseguridad como pide la naviera”, apuntó Kester Bodden, gerente del puerto.

Los turistas fueron recibidos al ritmo de la música hondureña y la coreografía del grupo de danza del Instituto Hondureño de Turismo (IHT). El calendario de arribos a puerto de cruceros de Roatán, contempla para la semana del 16 al 20 del presente mes, la llegada de cuatro cruceros de talla mundial. El Symphony of the Seas, operado por Royal Caribbean, con capacidad para más de cinco mil pasajeros.

Asimismo, el arribo simultáneo el 17 de agosto del Independence of the Seas y el Allure of the Seas, los barcos más grandes del mundo.

Ayer también llegó a Roatán, pero al puerto Mahogany Bay el crucero Carnival Vista, con más de 1,500 turistas de diferentes nacionalidades que disfrutaron de los atractivos de la isla.

Esta embarcación ha llegado en varias ocasiones, desde este 7 de julio que arribó por primera vez.