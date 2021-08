ROATÁN

La Corporación Municipal de Roatán, Islas de la Bahía, analiza la posibilidad de declarar la isla como una zona especial de desarrollo económico (zede). Lo que buscan es dar los mismos beneficios fiscales de las zede que promueve el Gobierno y no estar en desventaja.

La iniciativa se da a raíz de que ha llegado a oídos de los corporativos que varios empresarios isleños, dueños de hoteles y otros sitios turísticos, mantienen conversaciones con ejecutivos de Roatán Próspera para adherirse al proyecto. Esto dio lugar a que se realizara ayer una sesión extraordinaria de Corporación para definir estrategias a seguir.

“Es una opción que la isla se convierta en una zede, para que los impuestos no se vayan. Lo estamos analizando. En esto uno tiene que estar activo y no esperar a ver qué pasa, sino estar adelante. Como alcalde y como regidores tenemos que velar para que el municipio de Roatán no pierda el empuje y ser el eje de inversión y no que vengan otros a comernos el mandado’’, apuntó el alcalde Jerry Hynds. Lo anterior sucede respecto a que la alcaldía no tiene injerencia ni está captando impuestos por el proyecto Roatán Próspera que ya se está ejecutando en la isla.

“Si usted no está apegado a una zede es difícil competir, y para obtener los mismos beneficios tenemos que ver cómo le vamos a hacer’’, agregó Hynds. En los próximos días, los regidores se volverán a reunir para seguir analizando la posibilidad de aprobar la iniciativa de declarar el municipio en una zona especial.

“Roatán Próspera está tratando de acaparar todos los negocios grandes, hasta el aeropuerto. Esa es la situación difícil que estamos enfrentando”, dijo Ray-mond Sherington, regidor municipal.

El funcionario,aseguró además que hay algunos negocios que ya forman parte de la zede que se ha establecido en Roatán. “El campo de golf con más de 405 acres de tierra ya está en Próspera y no está pagando sus impuestos. Por eso estamos analizando que la alcaldía sea una zede para poder competir”, agregó.

Lo que se busca es que los inversionistas no paguen impuestos en Roatán Próspera, sino en la alcaldía municipal.

Según los regidores, al convertir el municipio en una zede, siempre será regida por las leyes hondureñas.

Para el analista hondureño Fernando García, el alcalde de Roatán Jerry Hynds está violentando la Constitución de la República. “El alcalde está pensando y analizando convertirse en traidor a la patria al tratar de convertir el municipio en una zede. Esto violenta un tratado suscrito en 1855 entre el reino de Inglaterra y Estado de Honduras sobre la isla, que no se le olvide’’, acotó García.