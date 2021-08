El Colegio de Abogados se retira del Mecanismo de Protección

Tegucigalpa, Honduras.

La falta de protección en materia de seguridad para sus agremiados habría llevado al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) a retirarse del Sistema Nacional de Protección (SPN), del que depende el Mecanismo de Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El presidente del CAH, el abogado Fredy Cerrato, expresó: “El viernes 30 de julio tomamos la decisión de retirarnos del mecanismo, en virtud de que no miramos de que ese mecanismo nos haya servido en esta última década para brindarnos protección a los abogados”.

El mecanismo es el encargado de velar por la integridad física de ciertos miembros de esos grupos de profesionales, que consideren que su vida corre un inminente peligro.

Por su parte, el director del SPN, el abogado Danilo Morales, explicó que “el CAH siempre ha sido partícipe, ya van dos sucesiones que el CAH ha participado en el Consejo Nacional de Protección y eso es un espacio político, consultivo, deliberativo y asesor del SPN; en ese espacio es donde participaba el CAH”, aclaró el funcionario.

En ese sentido, consideró lamentable la decisión que ha tomado el presidente del Colegio porque el Mecanismo de Protección no es una herramienta que salvaguarda a personas por la profesión, sino que protege por el ejercicio de la labor de defensoría de derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que “aquellos casos donde ingresan los abogados, son los abogados que en el ejercicio de su profesión realicen una labor de defensoría de derechos humanos”.

Sobre esto, Cerrato señaló: “Nuestro gremio en un 99% se dedica al ejercicio de la profesión del derecho y no necesariamente a la defensa de derechos humanos; eso significa que no tiene sentido que participemos de esa mesa de trabajo donde están los organismos de seguridad del Estado si nosotros mismos no gozamos de mecanismos de seguridad”.