Insisten al sector transporte y usuarios mantener la bioseguridad en unidades

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) llamaron una vez más a los usuarios y transportistas del servicio público, en todas sus modalidades, a no descuidar las medidas de bioseguridad para evitar contagios de covid-19.

De igual forma, pidieron a los empresarios del rubro a mantener el control y cumplir con el protocolo de bioseguridad a fin de proteger la salud de todos para mantener activo el rubro y evitar más daños a la economía.

En cuanto a la población, solicitaron también denunciar a través de redes sociales del IHTT sobre las unidades que no estén cumpliendo las medidas preventivas. Entre las acciones que deben cumplirse están: no permitir a pasajeros sin mascarilla, aplicar gel en manos de pasajeros y no sobrepasar la capacidad de la unidad.

La responsabilidad es compartida, tanto para los operarios del transporte como de la población, si una unidad de transporte va llena se pide a los usuarios que no la aborden.

En el marco de la V campaña de vacunación se asignaran al rubro 19,000 dosis de la vacuna Moderna en el transporte. Según el último reporte, a la fecha, han sido inoculados con la primera dosis 11,345 conductores de las diferentes modalidades.

Por otro lado, en la modalidad de taxis han sido inmunizados 5,016 conductores con la primera dosis, del transporte de carga 2,799 y del transporte urbano 1,863. Además, del sector interurbano han sido vacunados 1,245, sumado a 331 conductores de mototaxis, del sector turismo 71 y suburbano 20.

Las jornadas de vacunación se han llevado a cabo en 22 municipios, entre ellos Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Catacamas, Juticalpa, Olanchito, Sonaguera, Pimienta, Choloma, Puerto Cortés, Comayagua, Siguatepeque, La Paz, La Esperanza, Choluteca y San Lorenzo.

Es importante mencionar que cuando el conductor es vacunado, en la unidad se coloca un stickers que lo identifica que ya recibió la primera dosis.En el servicio de traslado de pasajeros deben cumplirse medidas como: no exceder la capacidad de la unidad para que exista un debido distanciamiento, los pasajeros y trabajadores (conductores, ayudantes, despachadores) deberán portar su mascarilla de manera adecuada en todo momento, mantener la distancia adecuada durante el tiempo de espera para abordar las unidades y se recomienda a los transportistas desinfectar de manera constante las áreas de ingreso a las estaciones y los pasajeros portar alcohol-gel.

Previo al abordaje del medio de transporte interurbano, a los pasajeros, conductores y cobradores se les debe de realizar toma de temperatura corporal, con un termómetro digital clínico infra rojo o laser. Se sugiere también mantener las ventanas de las unidades abiertas para una mejor ventilación durante el recorrido.