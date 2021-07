ASJ lamenta bajas competencias de egresados de centros educativos en los últimos dos años

Tegucigalpa, Honduras.

El representante de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Dennis Cáceres, lamentó que los jóvenes egresados del sistema educativo en estos dos últimos años de pandemia no tengan las competencias necesarias para la educación superior o para conseguir un empleo.

Cáceres explicó que esto se debe a que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad y los jóvenes sólo han estado recibiendo teoría, pero no práctica. Uno de los problemas en esta pandemia es que muchos jóvenes que se están graduando de los bachilleratos técnicos profesionales, por ejemplo, los de refrigeración, en el 2020 y 2021 no abrieron una refrigeradora, les damos el título, pero no pueden reparar una refrigeradora, lo mismo con los mecánicos, no abrieron un motor”, expresó.

“Cuando estos muchachos compiten por un cupo en la universidad, donde hay que hacer 1,000 o 1,100 puntos no lo logran porque estos dos años de formación están perdidos para ellos”, manifestó.

Por esa razón, mencionó que “los jóvenes de las escuelas y colegios públicos no van a poder llegar a las carreras que mejor pagan como las ingenierías, las medicinas, porque ellos tienen la calidad para llegar a carreras que son menos pagadas”.

Actualmente más de 20,000 docentes ya recibieron la vacuna contra el covid-19, lo que marcaría la pauta para un retorno próximo a clases. Por su lado, la Secretaría de Educación informó que 154 municipios del país han sido seleccionados para iniciar con el pilotaje de clases semipresenciales.

La viceministra de Educación, Gloria Menjívar, afirmó que le apuestan al retorno a clases semipresenciales. La funcionaria detalló que se espera que en el mes de agosto Sinager pueda haber valorado las condiciones habilitantes para que estos centros educativos tengan ese regreso a clases semipresenciales.

Menjívar reconoció que la presencialidad difícilmente se dará, "tenemos que adaptarnos a nivel local a esas condiciones que permitirán el regreso a clases y minimizar la pérdida de aprendizajes que hemos tenido en 2021, ya que las condiciones nunca van a ser igual a las que teníamos antes de marzo de 2020”.