INA cancela contrato con DelNorte por irregularidades

TEGUCIGALPA

El Instituto Nacional Agrario (INA) canceló el contrato con la empresa DelNorte para recibir como donación un software que permitiría la digitalización de los procesos de titulación de tierras en la institución, debido a irregularidades de la empresa.

El director del INA, Ramón Lara, informó que ayer envió un oficio al Congreso Nacional pidiendo que se cancele el contrato y no se publique en La Gaceta, “debido a información falsa que presentó la empresa DelNorte”.

“Descubrimos en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa que la matrícula de registro no corresponde a la empresa, sino que a una persona particular, y para nosotros no es una empresa confiable”, indicó el titular del INA.

Los diputados del Congreso aprobaron el 2 de julio el contrato entre el INA y la empresa Del Norte para que esta donara la licencia de usuario del programa denominado DelNorte, mismo que sería utilizado para desarrollar el registro agrario del INA, al igual que la digitalización de los archivos que componen la secretaría general, el archivo general, la deuda agraria y el banco de tierras.

La aprobación causó polémica entre los diputados, pues consideraron que con el contrato se estaba poniendo en riesgo el territorio y los títulos de propiedad de los campesinos. En ese entonces, los legisladores indicaron que no conocieron lo que estipulaba el contrato con la empresa, también vincularon la donación del sistema con la creación de las zonas especiales de desarrollo y empleo (zede).

Sin embargo, Lara manifestó que la cancelación del convenio no fue debido a la polémica, sino por la información falsa que presentaron. “Nosotros pusimos todas las salvaguardas para proteger la institución, no estaba en peligro nada, como se ha especulado, lo único que no nos parece correcto es que presenten una información incorrecta”, enfatizó el funcionario.

Publicación de la prensa

El pasado jueves 8 de julio, LA PRENSA publicó el reportaje en el que varios diputados señalaban su desconfianza ante el uso del software ofrecido por DelNorte. Ramón Lara defendió el convenio y negó que existiera algún trasfondo. Dijo que solamente se buscaba simplificar y agilizar los trámites en la institución.