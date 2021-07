"Plan B": Salud evalúa escenarios si Sputnik no llega a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de Salud de Honduras informaron este lunes que, en un hipotético escenario en que las dosis restantes de vacunas Sputnik contra el covid-19 no sean entregadas, existe un "plan B" que la gestión gubernamental ya evalúa.

Fredy Guillén, viceministro de Salud, explicó que existe un plazo aún restante para que la firma rusa efectúe la entrega, pero que la ralentización del proceso de entrega tiene a funcionarios analizando opciones de cara a la inmunización de un segmento poblacional que recibió la primera dosis de Sputnik.

"Tenemos un plazo entre 21 días hasta 90 días después de aplicar la primera dosis. Ya se tiene la planificación en base a eso. La primera opción es que llegue ese segundo componente para completar el esquema de 40,000 hondureños que fueron inmunizados con la vacuna rusa", describió Guillén.

En las últimas semanas, el Gobierno de Honduras, a través de Salud, informó que extendería el plazo entre la primera y segunda dosis de la vacuna Sputnik, a consecuencia de recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la efectividad del fármaco. En ese entonces, Salud argumentó que extender el lapso conduciría a una inmunización mayor, por lo que añadió uno y hasta dos meses a vacunas aplicadas en el país.

Sin embargo, Guillén expresa que si esas dosis no arriban a territorio nacional en esa disposición, el esquema de vacunación será completado a través de otra estrategia."En caso que las vacunas no lleguen en un plazo de 90 días, no vamos a ampliar el plazo, tenemos un "plan B" que se estará anunciando", extendió el funcionario.

Aunque no ahondó en pormenores, Guillén adelantó que en los próximos días Salud informará a la población hondureña sobre cuáles serán las medidas a adoptar en caso de una respuesta positiva en el arribo de los lotes con vacunas a Honduras.

¿AstraZeneca es una opción?

Al ser consultado en el informativo TN5, Guillén explicó que Salud, en conjunto con el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en salud nacional, analizan esa posibilidad. Estudios a nivel internacional avalan esa variante, aunque la población hondureña aún desconoce los detalles y esto podría provocar confusión.

"Hoy lo que tenemos es esperar ese segundo componente. Se está estudiando la posibilidad de la intercambiabilidad de vacunas, pero no puedo confirmar esa información porque tenemos varios "plan B", en caso que no llegue el segundo componente", concluyó el viceministro.

Honduras experiementa el auge pandémico más profuso en los últimos meses. El primer contagio detectado en el país, en marzo de 2020, se extendió a 273,702 contabilizados a la fecha, con 7,250 muertes.