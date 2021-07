En un 300% han incrementado los casos de dengue en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras



Los casos de dengue han incrementado en un 300 por ciento en los últimos días en Tegucigalpa y Comayagüela, confirmó Carlos Maldonado, jefe de pediatría del Hospital Escuela.



“El dengue es un enfermedad endémica, lo que significa que siempre está presente en Honduras y que tiene unos periodos donde aumenta y que el periodo de lluvia es beneficioso para que incremente la incidencia”, manifestó.





“Los aumentos se deben al no cumplimiento de las normas de las cuales hemos hablado, que hay que eliminar los criaderos de zancudos, todo recipiente que almacene agua en la casa, por muy pequeños que sea hay que tomar la estas medidas”, indicó.

“Hace días hablamos que habían semanas que no teníamos pacientes con cuadros de dengue, en la segunda quincena de junio hemos tenido un aumento considerable”, lamentó.



“El crecimiento de los casos de dengue en los últimos días ha sido de un 300 por ciento, si antes no habían y ahora hay 10 pacientes significa que han aumentado los casos”, explicó.



“Hasta la fecha no tenemos pacientes de otros departamentos y tenemos que preocuparnos al respecto”, señaló.

El galeno recomendó a la población buscar asistencia médica cuando su hijo presente síntomas leves de dengue para evitar complicaciones en su salud.



“Hemos tenido dos pacientes graves en cuidados intensivos lo que indica que hemos estado llegando tarde”, expresó.

Aseguró que “más importante que llevarlo a tiempo es evitar los zancudos, eso no es difícil, solo hay que limpiar nuestra casa y en tiempo de lluvia destruir todo charco”.