Aerolíneas internacionales: Palmerola permitirá crear mayor conectividad y bajar precios de boletos aéreos

Orlando, Florida.



Los representantes de diversas aerolíneas internacionales que participaron en el evento internacional Routes Americas en Orlando, Florida, EEUU, destacan que el Aeropuerto Internacional de Palmerola permitirá crear mayor conectividad y ofrecer costos de boletos aéreos más económicos a los pasajeros.



La nueva y moderna terminal, que iniciará operaciones el último trimestre del año, genera grandes expectativas por sus características: seguridad operacional, tecnología y una operación de 24 horas al día los siete días de la semana, explicó Peter Fleming, director División Aeropuertos Grupo Emco-Múnich.



Gabriel Varela, director de planificación de Copa Airlines, dijo: “Estamos felices de que el Aeropuerto de Palmerola se esté materializando. El proyecto es bueno y estamos comprometidos con Honduras y con el desarrollo de toda Latinoamérica. Esta es una pieza muy importante”.

Añadió que la operación de Palmerola abre nuevas oportunidades y mayor flexibilidad para crear nuevas conexiones en diversos horarios.



“Pensamos que es una oportunidad interesante lograr un proyecto que dé mayor flexibilidad a una aerolínea en cuanto a horas de operación. Para nosotros es importante, porque al lograr eso podemos crear mayor conectividad con horarios ideales para los clientes y poder enlazarlo con la conectividad de Panamá. Podemos lograr darle más acceso al hondureño a la conectividad de nuestra red”, manifestó el representante de Copa Airlines.



Aseguró que tienen toda la intención de aprovechar la facilidades que les brinda Palmerola. “Queremos hacer en Palmerola lo que no podemos hacer en Toncontín por las condiciones que tiene el aeropuerto actual. Una de esas cosas es tener operaciones de noche, lo que nos podría servir para lograr darle más opciones al pasajero tanto para ir a Honduras como para salir del país: logrando vuelos a diferentes horas con Panamá, que aumenten la conectividad con otros mercados que quizás hoy en día no tienen”.



Varela explicó que con la nueva terminal hondureña “se abren muchas oportunidades que no existían antes y eso nos va a ayudar a desarrollar y crecer. El tema de la seguridad operacional es lo más importante para todos los que estamos en esta industria. Mientras mejoren esas condiciones para nosotros es súper positivo”.



Federico Ruiz Davis, senior manager of Network Planning y Alianzas de AeroMéxico, también habló sobre el Aeropuerto Internacional de Palmerola. “Este proyecto tiene componentes que lo vuelven muy interesante para las aerolíneas”, detalló.



Por su parte, Ecuatoriana Airlines expresó su firme interés de poder concretar una relación comercial con Palmerola International Airport con la intención de iniciar operaciones en esta nueva terminal aérea a partir del 2022, por lo que la nueva aerolínea firmó un acuerdo de intención con las autoridades de PIA.



Eduardo Delgado, Presidente CEO de Ecuatoriana Airlines, una nueva aerolínea con sede en Ecuador, dijo que Palmerola “es un proyecto increíble. Nos encantó. No habíamos contemplado tener un servicio a Honduras, pero después de conocer sobre el proyecto hablamos con los directivos del nuevo aeropuerto y vimos que era muy viable abrir una ruta ahí”.



“Nos gustaron mucho las características y la ubicación del aeropuerto. Es una oportunidad muy buena que vamos a desarrollar, hay un tráfico bastante fuerte al que queremos brindarle un servicio de calidad”, manifestó.



Aseguró que podrían ofrecer boletos aéreos más bajos que los que se registra actualmente en esta ruta.



“Queremos darles a los hondureños unas tarifas y servicio espectacular y que tengan más opciones para conectarse al resto de América Latina. Haciendo los analisis podríamos adelantar que podemos ofrecer boletos hasta un 30% más bajos que lo que pagan actualmente”, manifestó Delgado.