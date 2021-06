Los cortes de energía no paran en Honduras: listado de sectores afectados este jueves

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunciaron este día los cortes programados para diferentes partes de Honduras.

Los cortes afectarán de norte a sur a varias ciudades en diferentes horarios.

En el caso de los cortes de la Enee, serán en horas de la noche en el sector de Choluteca.

A continuación los sectores afectados:

San Pedro Sula (De 8:15 am a 12:15pm)

Colonia Los Ángeles

Colonia La Sabana

Colonias Satélite I, II, III, IV y y V etapa

Colonia Jupiter

Colonia San Jorge de Sula

Colonia San Carlos de Sula (norte)

Colonia San José de Sula (este)

Colonia Saturno

Colonia Villeda Morales

Colonia El Edén

Colonia Perpetuo Socorro

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathón

Estadio Yankel Rosenthal

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio Santa Ana

Barrio San Fernando (Oeste)

Colonia Ruíz (Este)

Barrio Morazán

Colonia Las Vegas

Colonia Esquipulas

Residencial Andalucía

Colonia Ideal

YKK Honduras

Acosa

Diunsa Super Store

Pizza Hut

Popeyes

TGI Fridays

Little Ceasers

Supermercado La Colonia (Salida a La Lima)

Estadio Jaime Villegas

Campo de fútbol Sergio Amaya

Diacero

Centro de Salud Miguel Paz Barahona

Barrio Medina (Norte)

Barrio Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Barrio El Hipódromo



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)

Colonia Sandoval Sorto

Colonia El Sauce

Colonia Reparto



La Entrada, Copan (De 8:15 am a 4:15 pm)

Barrio Suyapa

Barrio El Dorado

Colonia Salazar

Barrio El Progreso

Barrio El Centro

Barrio San Antonio

Las Aldeas Los Pozos

Quebrada Seca

Santa Luz

El Roble

Aldea San Pablo

Barrio Las Brisas

Jurisdicción de La Entrada Copán



Omoa (De 9:00 am a 10:30 am)

Puerto Cortés:

Zip Calpules

Residencial Costa Mar

Residencial Vista Mar

Hacienda Ustariz



Omoa:

Colonia Los Manzanos

Misión Los Ángeles

Tulián Campo

Rancho Santa Ana

River Park

Posta Policial de Tránsito

Tulián Río

Los San Juanes

Los Limoncitos

Barbachele

San Rafael

Bombas de Agua de Puerto Cortés

La Pista

Hacienda French

Lomas Bello Mar

Acantilados del Caribe

Chivana

Jalisco

La Camisa

Los Laureles

Las Flores

La Riviera

Isletas Cocoon

La Venada

Municipalidad de Omoa

Barrio Las Lomas

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suárez

Colonia Marbella

Colonia Brisas del Caribe

Colonia Nicaraguense

Escuela Marítima

Gases del Caribe

Barrio La Playa

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Viña del Mar

Barrio San Antonio

Las Acacias

Generadora Los Laureles

La Mota



Omoa (De 9:00 am a 3:00 pm)

Residencial Ricardo Alvarado

Río Azul

Omoa Motrique

Río Coto

Milla 3

Milla 4

Milla 5

San Marcos

Chachahuala

Esteros de Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Masca

Residencial Masca

Residencial Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vista

La Barra de Cuyamel

La Barra de Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

La Estrella

Generadoras HIdroeléctricas

Cuyamel

San Carlos

Cortecito



Quimistan

El Listón

Paso Viejo

Las Flores



Santa Cruz de Yojoa (De 8:30 am a 4:00 pm)

Aldea La Unión

La Alianza

Peña Blanca

El Rodeo

Lo Cuturos

La Laguna Inea

Monte Vista

Barandillales

El Temblor

Chimizales

El Carmen

El Progreso

Laguna Grande

Agua Helada Arriba

El Rosario

Payacal

Montecristo Santa Rosita



Choluteca (De 10:00 pm a 2:00 am)



Barrio Suyapa

Barrio Las Colinas

Barrio La Venecia

Aldeas SOS

Limón de la Cerca

Inmaculada Concepción

Marcelino Champañay

Duyure

Cuerpo de Bomberos

El Aterrizaje



Colonias:

Villade Jerez

Felicidad Providencia

Imprema

Barrio Valle

Unicah

Unah

Colonia Julio Midence

Choluteca Airport

Residencial Aldalucia

Alrededores.