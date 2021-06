Ministerio Público pide elevar a juicio caso de hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) solicitó apertura de juicio contra Marco Antonio Bográn y Alex Alberto Moraes, por el resonado caso "hospitales móviles". Fiscales pidieron elevar el juicio oral y público la causa contra los exfuncionarios, directivos de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), ente estatal encargado de la adquisición de siete unidades modulares hospitalarias para la lucha contra la pandemia del covid en los meses del primer semestre de 2021.

MP consideró un "fiasco" la negociación por los hospitales, valorados en 47 millones de dólares. Estos llegaron rebasando el período de arribo preestablecido, además, deteriorados, según el informe de entes de investigación de Fiscalía. Solo el instalado en San Pedro Sula recibe a pacientes de coronavirus.

A Bográn y Moraes se les acusa por dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios. Por ahora, permanecen con medidas de prisión preventiva en un módulo externo de Támara, centro penitenciario nacional, en Francisco Morazán.

El informe de MP describe que se ha pedido al tribunal de sentencia capitalino anexar el expediente del caso. Fiscalía indica que tienen 50 medios contundentes de prueba.

PRUEBAS DEL MP



En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.



Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, Representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.



El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).



La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.



Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.

Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.



El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.



Personal del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.



Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.



Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con Coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados pero para cirugías menores, no para COVID-19.

Los Hospitales Móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público.

FISCALÍA INSISTIRÁ

La causa contra Bográn y Moraes no cesará, insiste Fiscalía. Bográn era director ejecutivo de Invest-H y Moraes gerente administrativo. También aparece el nombre de Axel Gamaliel López Guzmán, un empresario guatemalteco representante de la empresa Elmed Medical Systems, que proveyó la venta de los centros hospitalarios. Este último es solicitado por Honduras a Interpol para su captura internacional. Semanas atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos.