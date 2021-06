Cortes de energía afectarán varios sectores de Honduras este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los cortes de energía eléctrica programados para este 16 de junio en diversas zonas del país.

En diversas horas, los cortes afectarán a cientos de hondureños, sobre todo de la zona noroccidental y centro de Honduras.

Por su parte la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no anunció cortes para este miércoles.

A continuación la lista de sectores afectados:

San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 am)

Bo. Concepción

Centro de salud Miguel Paz Barahona

Bo. Medina (Norte)

Bo. Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Bo. El Hipódromo



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm )

Col. Tepeaca

Col. Aurora

Industrias Panavisión

Navidad

Modesto Rodas

Cabañas

Gran villa

La Libertad

Teleton

Col. Pastor Zelaya I y II

Bo. Cabañitas

Col. Flor del Valle (este)

San José Cahsa

Col. El Triángulo

Col. El Goybi

Cottonwise

Col. Valle de Sula (este)



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)

Barrio Paz Barahona (Centro)

Fabrica de Hielo Estrella

Hotel San Antony

Agencia Giacoman

Aceyco



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)

Col. Berlín

Bo. Medina

Bo. Paz Barahona (este)

Bo. Cabañas (norte)

Col. San José

Sel

Embutidos Delicia

Fruvetsa

Hotel Saint Anthony



El Progreso (De 8:15 am a 4:15 pm)

Col. Pénjamo

Col. Rodas Alvarado

Col. Willian Hall

Col. 27 de Octubre

Col. Sinaí

Col. Mendieta

Col. 21 de Mayo

Col. Montefresco

Col. Carlos Roberto Reina

Col. Pajuiles

Col. Tulines

Colonia Las Palmas y zonas aledañas

Santa Cruz de Yojoa (De 8:30 am a 4:30 pm)



La caja

Terrerito

La Quesera

Tocorrostique

La Danta

Bomba de agua de campamentos de Enee

Granja Avicola Olivia

Granja Avicola San Antonio

Granja Avicola El Ocote

El zapote

La Cañada

El Obo

El Bejuco

Granja Avicola La Modelo I y II

La Ceibita

La Jagua

La Bolsita

Campamento Los Pinos y La Laguna

El Ocotal

Poso Sarca

La Union

Santa Lucía

Platanares

San Isidro

Los Manzanos

El Jicaro

El Venado

Aguas de la Reina

Calichito

Los Pinos

Posas de Agua

Servicio Propio de Hidro La Vegona

Los Planes

Antenas Repetidoras del Cerro el Picacho



San Marcos, Santa Bárbara (De 8:15 am a 4:15 pm)



Municipio de San Francisco del Valle

Ovotepeque

Casco Urbano de San Francisco y las aldeas

Coloal

Las Lomas

El Sile

El Tablón

La Laguna

Santa Tereza

Rio Hondo y los caseríos cercanos

Municipio de San Marcos

Ocotepeque

Casco urbano de San Marcos y las aldeas

El Refugio

Potrerillos

El comedor

El pito

Volcancio y los caseríos cercanos



Distrito Central, F.M (De 8:00 am a 9:00 am y 3:00 pm a 4:00 pm)



Banco Central de Honduras (Bch)

Anag

Universal Automotriz

Centro de Educación Interactivo (Chiminike)

Club del B.c.i.e

Col. Santa María

Parte de Col. Las Brisas y zonas aledañas



Distrito Central, F.M (De 8:00 am a 4:00 pm)

Cascadas Mall

Walmart

Plaza Humuya

La Colonia

Café Urbano

Dirección de protección al consumidor y zonas aledañas.



Distrito Central, F.M (De 8:00 am a 4:00 pm)



Col. Prado

Centro comercial Prisa

Col. Miramontes

Col. Los Pinares

Col. Pérez

Col. Quezada

Col. Elvel

Col. Madariaga

Col. Humuya

Col. Altos de Miramontes

Col. San Jorge

Col. El Hogar

Las Colinas

Col. Los Pinares

Col. Altos de las Colinas

Col. El Dorado

Canal 57

Recursos Naturales

El Birichichi