Vacunar docentes, clave para retornar a clases semipresenciales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, reconoció que vacunar contra el covid-19 a los docentes es fundamental para un retorno seguro a clases semipresenciales.



La Secretaría de Salud informó que se proyecta iniciar un pilotaje para retornar a las clases presenciales en 30 municipios del país de forma paulatina a propuesta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).



En los 30 municipios donde se planifica realizar el pilotaje participarían 42,832 estudiantes y 1,744 maestros, en 1,353 escuelas bajo estrictas medidas de bioseguridad. En ese orden, Bueso dijo que “para nosotros es clave que los docentes estén vacunados, por eso hablamos de un esquema con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) donde la atención sea expedita para unos 48,000 maestros que están afiliados en esa institución”.

Ministro Arnaldo Bueso

“Si se habla de tres meses de espacio entre la primera y segunda dosis, perfectamente se puede reducir ese término a los 21 días de acuerdo a la petición que nosotros hemos hecho”, agregó.



“Al menos ya se anunció que en julio se empieza a vacunar a los docentes que laboran en el sistema, por lo que en pocos días esperamos retornar a clases”, subrayó.

Estrategia

El funcionario recordó que “presentamos ante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en enero la estrategia del retorno seguro a clases que fue preparada con el suficiente tiempo de antelación, incluso con la participación de los amigos cooperantes para asegurar un mecanismo que nos permita retornar en forma semipresencial a los centros educativos”.



“Eso implica que es la comunidad educativa, integrada por los padres de familia, director del centro, docentes, gobiernos locales y sociedad civil, la que tendrá que decidir si es posible o no abrir una escuela”, manifestó.

“Si la decisión es abrir el centro educativo, entonces la misma se traslada al Sinager local que es el que tendrá que dar la autorización final para abrir la escuela”, puntualizó.



“La estrategia que presentamos en enero se desarrollaría en unos 55 municipios e implica todo un mecanismo de atención a los educandos ya de forma semipresencial. Supongamos que en un aula antes había 30 alumnos, ahora sólo irán 10 los primeros dos días de la semana”, explicó.



“Los muchachos retornan a sus casas a desarrollar tareas mientras viene un segundo grupo y así sucesivamente, pero siempre con todas las medidas de bioseguridad”, finalizó.

"No podemos perder dos años de clases"

Doctor Carlos Umaña

El presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, Carlos Umaña, insistió que "no podemos perder dos años de clases, por lo que se debe vacunar contra el covid-19 a docentes y estudiantes".

Las clases virtuales iniciaron en todo el sistema educativo del país desde el año pasado cuando apareció la pandemia.



En ese sentido, el galeno sugirió “al Gobierno que utilice las 200,000 dosis de Pfizer que vendrán en breve para inmunizar a los escolares mayores de 12 años, que es la única autorizada en este momento para esa edad”.



“En realidad les digo públicamente que no podemos perder dos años lectivos, el retorno a clases presenciales no funcionará sino vacunamos a nuestros estudiantes”, dijo.

“Ya se demostró que unicamente los maestros vacunados no es suficiente para regresar a la presencialidad, entonces abogo por que la vacuna Pfizer se aplique a los mayores de 12 años de edad”, reiteró el dirigente.



Consideró que “el covid-19 se está comportando como el año pasado, primero el pico está en el Valle de Sula, posteriormente se trasladará a Tegucigalpa y la región central del país que calculo que será a finales de este mes y después empezará a bajar”.



“Luego, el coronavirus se trasladará al campo, así sucedió el año pasado y sucederá otra vez, es ese sentido, los docentes vacunados no serán suficiente, por lo que puede ser que los niños pueden llevar el covid-19 a sus casas”, advirtió.



“Creemos que la mayoría de los escolares no tendrá problemas porque serán asintomáticos, pero tienen una carga viral bien elevada, por eso sugiero que empecemos a inmunizar a este segmento poblacional”, manifestó.



“Todos nos merecemos una vacuna, pero en este momento cuatro millones de niños están a punto de perder su segundo año lectivo e incluso de las escuelas privadas, lo que sería una tragedia”, finalizó.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Francisco Herrera, coincidió que la vacuna contra el covid-19 es esencial para retornar a las clases presenciales.



La Secretaría de Salud vacunó a unos 2,500 estudiantes de las carreras de salud de tres universidades capitalinas y un grupo de docentes. Tras el surgimiento de la pandemia en marzo del año anterior, la Unah también suspendió las clases presenciales a fin de impartirlas a través de plataformas virtuales, con lo que se evitó un contagio masivo de la población universitaria y se salvó el período lectivo.



Rector Francisco Herrera

Herrera dijo que “luego de más de año de enfrentar esta pandemia, estamos haciendo todo lo posible por un retorno seguro a clases presenciales bajo estrictas medidas de bioseguridad”.



“En realidad, lo que se planifica es un regreso progresivo porque ya hemos logrado la vacunación de estudiantes y docentes de las carreras de la salud”, puntualizó.



“El objetivo es ampliar la inmunización al alumnado y maestros de las otras áreas porque estamos convencidos que las condiciones pedagógicas actuales no son las más adecuadas”, reconoció.



“El retorno a clases será uno de los temas que tendremos que tocar la próxima semana en Tegucigalpa durante el noveno Congreso del Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca) que se celebrará en forma virtual”, anunció.



Consideró que “la presencial es importante y no solamente por la calidad de la enseñanza que se imparte en el aula, sino además por el impacto que deja en el corazón y en la mente de los estudiantes la vida universitaria”.



“Por lo tanto, es insustituible la presencialidad por la virtualidad y ahora que empezamos el proceso de vacunación estamos en el camino de poder iniciar un retorno seguro a clases”, subrayó Herrera.



“Hemos dialogado con las autoridades del Gobierno sobre la necesidad de priorizar el área educativa en el proceso de vacunación contra el coronavirus y no estamos hablando solamente al área superior, sino que, de todos los niveles, porque eso tendrá un impacto positivo en la economía nacional”, finalizó.