L550 millones se ocupan para cumplirles a los transportistas

TEGUCIGALPA.

Para cumplir con las demandas del sector transporte, el gobierno destinará al menos 550 millones de lempiras para el Proyecto Reactivación del Funcionamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros.

Tras protestas y anuncios de más acciones de presión, una parte del sector transporte logró que se reformara el decreto ejecutivo PCM 046-2021. Es así que en el PCM 054-2021, con fecha 30 de abril, se definen, según algunos sectores, “las conquistas” de solo uno de los rubros afectados por la pandemia.

Millonarios montos

El viceministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), German Rodríguez, detalló que solo están por definir cómo y cuántos pilotos recibirán la ayuda. Con base en el monto estimado que costarán los beneficios al rubro de 550 millones de lempiras, el funcionario especificó que unos 340 millones serán para cubrir durante cinco meses el descuento en combustible.

“Ese bono está enmarcado en el Proyecto de Reactivación, llamémoslo excepcional y se dará a todos los concesionarios del transporte”, aseguró.

Asimismo, detalló que recibirán un bono compensatorio por el concepto del pago de la tasa única vehicular anual, para la cual se requerirán unos 130 millones de lempiras.

“Los que recibirán la compensación son todos aquellos transportistas de pasajeros y de carga que tengan una concesión del Estado de Honduras, por ejemplo, los que tienen camiones y no andan permiso de operación no entran”, aclaró. Por esa compensación, por la que el Estado dejará de percibir esos 130 millones, los conductores tienen que hacer el trámite en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y luego el Instituto de la Propiedad (IP) no cargue el cobro de matrícula del año anterior.

Enlistó que otro beneficio será destinar 80 millones de lempiras para los pilotos como un “bono solidario” por pandemia.

Sobre los 4,000 lempiras por parte de ese bono, mencionó que ya “es real y está aprobado” en un fideicomiso.

“Antes se entregaba en especies para que retiraran algunos bienes esenciales, ahora será en efectivo para que compren lo que necesiten”, dijo.

Entre otros temas, aún en discusión, Rodríguez mencionó que buscarán cómo ayudar al rubro con las deudas que tienen con el sistema financiero nacional.

Datos

- Para conocer de dónde saldrán los fondos, se intentó contactar al secretario de Finanzas (Sefin), Marco Midence, no obstante, no fue posible obtener una respuesta. En el Departamento de Comunicación afirmaron que no estaban seguros si tal consulta correspondía a Finanzas.

- 30,000 unidades del transporte hay censadas por lo que los dirigentes del transporte excluidos en las reuniones esperan que los logros y el dinero alcancen para todos.