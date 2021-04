Honduras experimenta el primer paso del sol por el cénit de 2021

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras estará experimentando el paso del Sol por el cénit, durante estos días hasta el 5 de mayo. Se trata de un fenómeno en el que los rayos del sol no caen de forma perpendicular.

Este evento ocurre dos veces al año; siendo el primero, para nuestras latitudes, entre los meses de abril y mayo, después del equinoccio de primavera; y el segundo en el mes de agosto, después del solsticio de verano, así lo dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

¿Qué es el cénit? Es el punto de la esfera celeste que se encuentra verticalmente sobre la cabeza del observador, es decir a una altura de 90º con respecto al horizonte, se dice que el Sol pasa por el cenit cuando éste alcanza una altura aproximada de 90º sobre el horizonte.

“El desplazamiento solar se dará de sur a norte, iniciando en la ciudad de Choluteca el sábado 24 de abril a las 11:47 hora local, en Tegucigalpa el 27 de abril a las 11:46 y por último se posará sobre Roatán el 5 de mayo a las 11:43” dijo Ricardo Pastrana, máster en astronomía y docente de la Facultad de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



En el instante que el Sol pasa por el cénit, los objetos que se encuentran perpendiculares a la superficie de la Tierra en el lugar donde ocurre este evento, no proyectarán su sombra sobre la Tierra, esto es debido a que el punto más alto de la esfera celeste ubicado a 90°, con respecto al horizonte es el cenit, que es propio de la zona tropical, lo cual significa que es propio de los sitios comprendidos entre los trópicos, que son quienes pueden presenciar este evento.



Puesto que la ascensión recta y declinación cambian constantemente, se puede decir que la declinación del Sol cuando éste pasa por el cénit es igual al valor de la latitud en ese lugar, este evento no ocurre en todos los lugares de la Tierra, ya que la inclinación de la eclíptica con respecto al Ecuador celeste es de 23.5º, por lo tanto esto solo sucede en lugares comprendidos entre 23.5º N y 23.5º S de latitud, señala el informe de la Unah.



Los primeros en darse cuenta de este fenómeno fueron los mayas por su dedicación a la observación del cielo y esto les permitió realizar grandes avances en astronomía, entre ellos uno de los calendarios más precisos, seguían muy de cerca el movimiento de Venus, la Luna y del Sol.



El primer paso del Sol por el cénit les indicaba el momento de preparar las tierras para la siembra, la estela B del parque arqueológico de Copán, en su parte superior tiene el glifo que representaba el dios del maíz.



Cuando el sol irradiaba de manera vertical la estela, esta no proyectaba sombra. Era la señal que pronto llegarían las lluvias. El paso del Sol por el cénit para las cabeceras departamentales de Honduras se presenta en la tabla. El Sol no debe ser observado directamente. Durante el suceso astronómico la intensidad de la radiación solar se incrementa, manténgase hidratado y evite exponerse al sol durante períodos de tiempo prolongado.



Para saber más sobre este tema visite https://blogs.unah.edu.hn/faces/primer-paso-del-sol-por-el-cenit-honduras-2021