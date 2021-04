Hondureño destaca y obtiene la residencia en Georgetown University Hospital, EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

La impotencia ante el diagnóstico de cáncer de esófago de su abuelo, quien fue como su padre, motivó a Edwin Serrano (30) a graduarse de médico y a salir del país en busca de una especialidad en Neurología en Georgetown University Hospital, Washington DC, la cual logró entre más de 1000 solicitantes.



El hondureño relató a Diario LA PRENSA que al inicio no quería estudiar medicina; sin embargo, ahora es su motivación de vida. "Tenía miedo de invertir tanto tiempo en una carrera larga, pero la vida me convenció de que era mi pasión. Además, después de vivir la experiencia de cuando recibimos el diagnóstico de mi abuelo mi perspectiva cambió. Recuerdo muy bien esa tarde, estábamos todos reunidos en mi casa y mientras la familia quedó envuelta en lágrimas; mi mamá dijo: 'Así es como le llegó el fin al viejito', y luego nunca pude vencer la impotencia, ese sentimiento me persigue aún, ese día juré que nunca me volvería a pasar".



Serrano obtuvo la nota más alta entre los recientes exámenes de admisión a Neurología en Georgetown University Hospital. Solo 70 entrevistas fueron realizadas y de estas únicamente quedaron siete cupos para residencia en el postgrado de Neurología, de los cuales este orgulloso hondureño obtuvo uno.

"Aún no lo creo, no es fácil competir con gente tan talentosa de todo el mundo, pero también siento que los hondureños tenemos tanto para dar y el miedo es lo que nos vence. Sin embargo, fui valiente, tenía que hacer sentir orgullosa a mi madre. Esto fue el resultado del esfuerzo, trabajé y estudié al mismo tiempo, gracias a Dios logré resultados sobresalientes en mis exámenes".



Edwin Serrano (30) egresó de la Universidad Católica de Honduras.





Su motivación en tiempos difíciles ha sido una fotografía de su mamá de cuando era niña sentada en un troncó de madera en un área hacia la salida del sur del país. "Siempre me sentí conmovido al ver como ella salió adelante de manera limpia e intachable. Su ejemplo fue un motor para mí, siempre me dije, no puedo ser menos de lo que ella me enseñó. Soy el hijo de Reina López y no puedo ser menos fuerte de lo que ella ha sido".



También lo ha inspirado el compromiso de saber que Honduras necesita ejemplos de personas decentes y no manchadas por la corrupción. "Nuestra sociedad necesita ejemplos de ciudadanos saliendo adelante en los escenarios más altos del mundo para que tomen el valor y crean en sí mismos".

Su deseo es convertirse en neurólogo del más alto nivel para servir a sus compatriotas de tierra adentro.





Serrano llama a los hondureños a luchar por sus sueños y sostiene que estos no se logran solos. Además, se ha convertido en una agente de cambio activo a través de su cuenta de Instagram @the_neurologist_ en donde brinda asesoría a quienes desean aplicar a estudios en el extranjero. "Si tienes un sueño hay que buscarlo, perseguirlo y obsesionarse por alcanzarlo con hechos firmes".





Fue presidente de Asociación de la Junta de Estudiantes en la Universidad Católica.