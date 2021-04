Hondureña invirtió ahorros de su vida para abrir clínica veterinaria

Redacción.

La historia de Yumisa Muñoz (62), médico veterinaria graduada en Brasil, comienza de una forma singular, pues su hijo escribió en su nombre una carta dirigida al correo de emprendedores@laprensa.hn, pidiendo apoyo para dar a conocer la historia de su madre.

"A mediados del año pasado, mi mamá tomó una decisión que por muchísimos años tenia en su mente. Emprender su propio negocio de una clínica veterinaria. Por años tuvo miedo y retrasos en cumplir su sueño, pero por fin se decidió. La clínica es pequeña y hemos hecho lo posible para hacer publicidad, pero es tan costoso que tuvimos que desistir", escribió German Mejía al correo que hablita LA PRENSA para emprendedores.

"Me preocupa y me da tristeza por ella, porque gastó todos sus ahorros para abrirla y no logramos atraer clientes. Mi mamá pasa deprimida y le afecta mucho un padecimiento neurológico que tiene, mi mamá es una gran persona. Toda la vida ha apoyado a las personas que más lo necesitan. Ha apoyado a muchas personas económicamente a salir adelante con estudios universitarios en la UNAH, pueden comprobarlo", agregó Mejía.

"Yo se que reciben miles de correos pidiendo apoyo. Mas aún, les pido apoyo a mi mamá y le den una oportunidad de conocerla a ella y a su negocio. Talvez algunos consejos que nos puedan brindar nos ayudaría", concluyó la carta enviada por el hijo de la doctora.

Multivet Recife

Tras recibir el correo nos pusimos en contacto con madre e hijo para poder conocer de su emprendimiento y apoyarlos para que su negocio se de a conocer. La clínica está ubicada en el Barrio Santa Ana, 12 calle, 6 y 7 avenida de la ciudad de San Pedro Sula.

"Siempre soñé con abrir un consultorio veterinario para atender mascotas desde que me gradué de la universidad en Brasil a la cual asistí becada, sabía de la demanda en el mercado, pero me faltaba el capital de inversión, hace unos meses atrás después de tanto tanto año trabajando duro, logré jubilarme y con mis prestaciones abrí esta clínica", compartió Yumisa, quien es es originaria de Tegucigalpa.

En su clínica ofrece los servicios de consulta general, cirugías, farmacia, desparasitaciones, baños regulares, baños medicados, servicio de corte de pelaje (grooming), fumigación, trámites de importación y exportación de animales, servicio de cuarentena para mascotas, hospedaje, camas y accesorios del cuidado personal para mascotas.

La doctora acepta que la crisis provocada por la pandemia afectó muchísimo su negocio, ya que los hondureños utilizan sus ingresos en otros servicios prioritarios.

Se les puede contactar a través de las redes sociales de "Multivet Recife" y comunicándose a los teléfonos o WhatsApp: 3175-8767, 3178-8821 y al correo recifemultivet@gmail.com

La doctora Yumisa espera que después de conocer su historia, los sampedranos y hondureños en general le den la oportunidad de atender a sus mascotas. También recomienda a los nuevos emprendedores a "ser perseverantes para lograr las metas propuestas, estar en constante profesionalización en su rama para poder competir en el mercado, siempre actuar con honestidad y ofrecer su servicio de alta calidad".

Buscamos emprendedores

