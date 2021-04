Arrestan a Marco Bográn por compra de hospitales móviles

TEGUCIGALPA.

Marco Antonio Bográn, exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y Alex Alberto Morales, exgerente administrativo de la misma institución, fueron detenidos ayer por el Ministerio Público (MP) acusados de haber cometido dos delitos al momento de realizar la compra directa de los siete hospitales móviles.

Además de eso, el MP también presentó un requerimiento fiscal en contra de Axel Gamaliel López, representante legal de Hospitalesmoviles.com y Elmed Medical Systems Inc, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.

Luego de una larga y minuciosa investigación liderada por el fiscal Héctor Morales, que comenzó a ejecutarse el 7 de julio de 2020 y se extendió durante nueve meses consecutivos, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se concluyó que Bográn y Moraes cometieron los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio del Estado de Honduras, por un monto total de L1,174.5 millones.

Marco Bográn fue detenido ayer por agentes de la Atic en las instalaciones del Ministerio Público, mientras daba declaraciones sobre otro caso de investigación por la compra sobrevalorada de medicamentos.

Los acusados fueron detenidos ayer mientras daban declaraciones por otro proceso de investigación en la Fiscalía.

A las 2:45 pm, un equipo de la Atic irrumpió la sala adonde Bográn y Moraes declaraban por la compra sobrevalorada de medicamentos cuando un agente les notificó que quedaban bajo arresto y acusados de los delitos antes mencionados.

Marco Tulio Castro, defensor legal de Bográn, aseguró que todo fue una trampa, “lo citan por este caso, pero luego le notifican que queda con detención preventiva”.

Los exfuncionarios fueron puestos a las órdenes del Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción al filo de las 4:45 pm.

Enseguida, el juez del caso procedió con el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado, en la que se les dictó la medida de detención judicial y ordenó que ambos fueran enviados al Primer Batallón de Infantería.

Caso de los hospitales móviles Compra. Marzo y abril de 2020. El 19 de marzo y 2 de abril, el Gobierno de Honduras a través de Invest-H pagó al contado a hospitalesmoviles.com y Elmed Medycal Inc. más de 47 millones de dólares por siete hospitales, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas, para atender a pacientes con covid-19. Despido. 27 de junio de 2020. El Gobierno de la República decidió remover del cargo de director ejecutivo de Invest-H a Marco Bográn, luego de que el consejo directivo de la institución recomendara su despido al presidente de la república por la compra de los hospitales móviles. Audiencia. 7 de julio de 2020. El Ministerio Público llamó a Marco Bográn para que declarara por la compra de los siete hospitales móviles, era sospechoso de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionarios. Fracaso. Abril de 2021. Invesy-H admitió un año después de la compra de los siete hospitales móviles que los mismos no contaban con la capacidad y las condiciones para atender a los pacientes infectados por covid-19, calificándolo de “la peor estafa”.

Asimismo, programó para hoy a las 9:30 am la audiencia inicial, donde comenzarán a evacuar los distintos medios de prueba.

De igual forma, la Fiscalía General de la República comenzó a realizar las primeras diligencias internacionales con agencias estadounidenses para que se ordene la captura de Axel López, quien tiene fijada su residencia en Miami, Florida, Estados Unidos.

Las autoridades esperan que el mismo sea extraditado a Honduras para que responda por los delitos de fraude a título de cooperador necesario de las cuales ha sido acusado.

Óscar Chinchilla, fiscal general de la república, expresó que cualquier acto de corrupción es condenable y reprochable, pero que los cometidos en el marco de la pandemia rebasan la capacidad de indignación que todos los pobladores hondureños puedan tener.

3 claves sobre los hospitales móviles Reducción de capacidad. Sin entrar a operar se decidió reducir la capacidad de camas de los hospitales por poco espacio. No aptos para pacientes covid. Expertos reconocieron que los hospitales móviles no servían para atender a los enfermos de covid-19. Atraso. A un año de su compra solo se han instalado por completo dos hospitales móviles, Invest-H dice que es culpa del proveedor.

Compra fraudulenta

En el marco de los inicios de la pandemia en Honduras, en marzo y abril de 2020, Marco Bográn negoció con López la compra de los siete hospitales móviles por un valor de 47,512,564 dólares (L1,174.5 millones).

“Realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el Sr. López... pagando de manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del consejo directivo de Invest-H”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Las Fiscalía también señaló que de acuerdo con la información financiera obtenida por autoridades de Estados Unidos, Axel López obtuvo, solo por servir de intermediador, utilidades superiores a los 20 millones de dólares a cambio de entregar al Estado las siete unidades hospitalarias.

Informes biomédicos y dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas concluyeron que los recintos hospitalarios no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el coronavirus, causando un “enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público”.

El Ministerio Público informó que “la investigación sobre este hecho continúa para establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en la comisión de delitos”.

Hospitales no son aptos

Los hospitales móviles comprados por el Estado y que servirían para atender a la población afectada por el virus del covid-19 resultaron inútiles para la pandemia.

Recientemente, la comisión interventora de Invest-H reconoció que los hospitales móviles no son aptos para atender a pacientes con coronavirus.

José Ernesto Leva, presidente de la comisión interventora, reconoció que técnicamente no son aptos para afrontar la pandemia del covid-19.

“Recibimos de parte de Axel López infinidad de promesas de que los hospitales se instalarían en tiempo y forma, lo cual nos hizo dar promesas de instalación que no cumplimos, pero no cumplimos porque sea culpa de Invest-H, sino del proveedor que nunca cumplió”, dijo Leva Bulnes. Hasta la fecha, solo el hospital móvil que se instaló en San Pedro Sula está operando y atendiendo a pacientes con covid-19, pero no con la capacidad que se prometió de 91 camas.

El hospital móvil de Tegucigalpa se determinó que serviría para aliviar la mora quirúrgica del Hospital Escuela y no para atender a enfermos con el virus.

Los restantes cinco hospitales móviles siguen siendo instalados en Olancho, Copán, El Paraíso, Choluteca y Atlántida, sin que se conozcan detalles de cuándo estarán listos, un año después de su compra; aunque se sabe que no servirán para atender a los enfermos con el virus.