Honduras dialoga desde febrero con EEUU sobre el tema migratorio: Lisandro Rosales

Tegucigalpa.



Honduras dialoga desde febrero con la Administración de Joe Biden sobre el tema migratorio de manera integral y permanente, dijo este lunes en Tegucigalpa el canciller del país centroamericano, Lisandro Rosales.



"Con nosotros (Estados Unidos) ya van más avanzados, ya estamos hablando de temas específicos, de programas y proyectos específicos", enfatizó Rosales al explicar por qué el enviado especial de EE.UU. para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, no ha incluido a Honduras en su visita que inició este lunes, y hasta el jueves, a Guatemala y El Salvador.



Algunos analistas locales consideran que Zúniga no viene a Honduras por las denuncias sobre corrupción que salpican al Gobierno y la condena a cadena perpetua dictada en Nueva York, el 30 de marzo, por narcotráfico, contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.



En un comunicado de la Cancillería hondureña, Rosales indicó que el viernes pasado conversó con Ricardo Zúñiga.



"Me alegra por El Salvador y Guatemala que ya estén iniciando estos diálogos con los Estados Unidos. Honduras inició el 4 de febrero", subrayó el alto funcionario hondureño.



Agregó que él, junto a otros representantes del Gobierno de Honduras, se reunieron con la embajadora y enviada especial de los Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica y México, Roberta Jacobson, y con el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González.



"Esta Semana Santa sostuvimos una conversación muy fructífera, de aproximadamente unos 40 minutos, con Ricardo (Zúñiga)", dijo Rosales.



En esa conversación, añadió, "ultimamos detalles de las mesas de trabajo que hemos venido entablando bilateralmente con los Estados Unidos desde el 4 de febrero".

Conversaciones continuarán en Washington

Según Rosales, las conversaciones del Gobierno hondureño con Zúñiga continuarán el 9 de abril en Washington, donde además del tema migratorio se abordarán los trabajos impulsados por Honduras desde el 4 de febrero como la reconstrucción nacional y la seguridad hemisférica.

En Washington participarán los titulares de las Secretarías de Coordinación General de Gobierno, Seguridad y Defensa, y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, acotó.



Rosales expresó que el abordaje del tema migratorio siempre se hace de manera integral y eso incluye el respeto a los derechos humanos de los migrantes hondureños, la generación de oportunidades de desarrollo en el país y las acciones necesarias para evitar las causas que provocan la migración.



En los últimos cuatro años miles de hondureños han salido en caravanas con la idea de llegar a Estados Unidos, aduciendo la falta de empleo y la inseguridad en su país, y que su situación se agravó con la pandemia de covid-19 que desde marzo afecta a Honduras y los daños que causaron las tormentas tropicales Eta e Iota, en noviembre.



El canciller hondureño también restó importancia a cuestionamientos de la congresista estadounidense Norma Torres al Gobierno de Honduras, asociados al narcotráfico y la corrupción, lo que atribuyó a que ella solo es "una de los 438 congresistas que tiene los Estados Unidos" y "en muchas ocasiones no tiene la información correcta".