Pandemia de coronavirus ha aumentado el desempleo femenino en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El desempleo entre las mujeres en Honduras ha aumentado en mayor medida con respecto a los hombres durante la pandemia de la covid-19 que sufre su país desde hace un año, dijo este lunes la coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Derecho a Decidir de las Mujeres, Regina Fonseca.

La pérdida del empleo que han sufrido muchas mujeres hondureñas, entre otras violaciones a sus derechos, ha provocado que muchas hayan engrosado las filas de migrantes que han salido en las últimas caravanas hacia los Estados Unidos, cargando incluso a sus hijos en brazos, indicó Fonseca en Tegucigalpa.

"En este contexto de la pandemia, entre las mujeres obreras de las maquilas (ensambladoras) por ejemplo, ha habido despidos masivos", lo que se agravó con los severos daños que en noviembre de 2020 dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota, señaló la también directiva del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras.

Añadió que son muchas las situaciones difíciles que acumulan miles de hondureñas y hacen más compleja su vida, lo que también afecta a los niños, por lo que "no es casual que en las caravanas de migrantes internacionales que antes eran mayoritariamente de hombres, ahora sean también con una amplia representación de mujeres con sus hijos en brazos y de la mano para buscar salir de la situación en la que estamos".

"Es una situación muy complicada, a veces desesperanzadora y quizás por eso mucha gente se va. Sin embargo, también hay muchas mujeres en pie luchando para acabar con esto que nos tiene tan mal en el país", recalcó.

ALTA IMPUNIDAD EN CRÍMENES CONTRA MUJERES

Fonseca recordó que en Honduras sigue habiendo una alta tasa de impunidad en lo que respecta a la violencia sexual y criminal contra las mujeres.

Dijo que la tasa de impunidad por violencia sexual es del 96 %, mientras que por muerte violenta de mujeres es del 90 %.

El Centro de Derechos de Mujeres prevé que tal como está la situación del país, que además enfrenta desde 2009 una crisis política y social, las mujeres puedan ver más reducido su acceso a la justicia.

Suceden cosas tales como la citación a mujeres violentadas a un juzgado sin que alguien del tribunal siquiera haya sido nombrado, lo que evidencia además una justicia tardía, si es que les van a hacer justicia, expresó Fonseca.

En otros casos, las mujeres que han sido víctimas de tentativa de feminicidio han rendido su testimonio de lo que sucedió con su pareja, pero eso no es suficiente para que se gire una orden de captura hacia el agresor.

Añadió que aparentemente pareciera que se están atendiendo las denuncias de víctimas de agresión ante el 911 o los operadores de justicia, pero eso no significa que hayan dejado de registrarse situaciones de violencia sexual contra mujeres y niñas.

Fonseca recordó que son muchos los casos que se registran en los hospitales de niñas madres menores de 14 años, que han sido víctimas de violación.

Señaló además que la pandemia de covid-19 no solo ha sido aprovechada para incurrir en actos de corrupción en el país, sino que también se ha dejado de brindar otros servicios como los de salud sexual y reproductiva, por ejemplo.

En el país se dejaron de comprar anticonceptivos, no porque se rompiera la cadena de suministros, que al final sí se rompió, sino porque no los hay porque no se hicieron las compras a tiempo, en octubre de 2019, acotó Fonseca.