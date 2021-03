Gobierno de Honduras asegura que Covax no ha cancelado adquisición de vacunas

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud aseguró este jueves que no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de Covax, que elimine o descarte la oportunidad y posibilidad que tiene Honduras para adquirir las vacunas contra el covid-19.

"Se mantiene la comunicación con la Alianza Gavi para recibir las vacunas que ya están asignadas a Honduras. La última comunicación al respecto fue la recibida el 26 de febrero, y a la fecha continúan vigentes los acuerdos establecidos para que Honduras reciba la donación de cuatro millones de dosis de vacuna para proteger 1.9 millones de habitantes", informó Salud.

Más temprano, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dio a conocer su retiro como veedor social para la adquisición de las vacunas contra el covid-19, al tiempo que afirmó que el viernes 26 de febrero la Secretaría de Salud recibió notificación por parte del mecanismo Gaby-Covax en el que le hicieron saber la imposibilidad por parte de este ente en poder vender a Honduras 1.9 millones de dosis, pero que dicha información no fue socializada con los diversos sectores.

La Secretaría de Salud recordó que se recibirán en el transcurso de los meses marzo a mayo del presente año las 424, 800 dosis asignadas, entregadas en diferentes lotes. En la tercera semana de marzo ingresará un lote de 48,000 dosis para continuar con el proceso de vacunación de todo el personal de salud, por consiguiente, se dispondría, según el Gobierno, de los 4 millones de dosis de vacuna contra la covid-19 a través de la Secretaría de Salud, adicional a esto, la compra gestionada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).

El Gobierno aseguró que continúan haciendo las gestiones para adquirir más vacunas autorizadas por los entes reguladores bajo el mecanismo bilateral, al tiempo que han iniciado y están en proceso de negociación y de formalización de contratos para adquirir la vacuna Sputnik.

Adicionalmente, dijeron seguir en negociación con empresas productoras de vacunas, entre ellas, AstraZeneca, Pfizer, Johnson y Johnson y Moderna.

indicaron que en cuanto este proceso esté concluido con dichas empresas, informarán a la población la cantidad de vacunas que se tendrán a disposición y los tiempos de entrega según capacidad de producción de la empresa al país.

"Agradecemos todo el acompañamiento que hemos recibido de manera responsable y hemos conversado con autoridades del CNA, quienes forman parte de este Consejo de Veeduría y se ha solicitado que se integre de nuevo al proceso, ya que la protección de la población es una prioridad de interés nacional y por lo tanto debemos contribuir a que este proceso se lleve a cabo de la manera más oportuna, segura y trasparente posible", concluyó Salud.

"Es falso lo del CNA"

Piedad Huerta, representante de la OPS/OMS en Honduras, dijo que "ya se comenzó con las vacunas de Israel, mientras que las de Covax, que están aseguradas, serán parte de un seguimiento de apoyo por parte de este organismo internacional".

Carlos Madero, secretario de la Coordinación General de Gobierno, comentó que "esto que ha dicho el CNA es totalmente falso, el CNA ha mentido, entendemos que estamos en un proceso político, pero nunca hemos recibido dicha notificación. Pedimos a la población que no se vaya a malinformar en estos momentos difíciles, estamos en un cierre de negociaciones con farmaceúticas y no queremos que se hagan aseveraciones que no son reales, en todo caso, si existiera algo de esta naturaleza, lo darían a conocer públicamente".