Transfieren a CoST Honduras L8 millones para transparentar infraestructura pública

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Transparencia y Fundación CoST Honduras suscribieron un convenio interinstitucional de asistencia técnica y financiera, el cual tiene cuatro dimensiones de acción: el entorno propicio, capacidad y procesos de divulgación de información, la participación ciudadana y el nivel de divulgación de información.



La alianza interinstitucional fue suscrita por la secretaria en el Despacho de Transparencia, María Andrea Matamoros; el presidente de la Junta Directiva de la Fundación CoST Honduras (FunCoST.HN), Carlos Chinchilla, y la Coordinadora Multisectorial ingeniera Tania Murillo.



La secretaria de Transparencia, María Andrea Matamoros, expuso que el convenio se traduce en “una mayor articulación, cooperación y el fortalecimiento de esta alianza estratégica mediante la transferencia de 8,084,000 lempiras que va a estar transfiriendo el tesoro nacional a la fundación CoST.HN”.

Matamoros resaltó lo anterior "pese a los recortes que han habido en el presupuesto general de la República, así como la situación crítica y financiera que vive nuestro país, donde alrededor de 22,000 millones de lempiras menos han ingresado al tesoro nacional a consecuencia de la pandemia de la covid 19 y de los dos últimos desastres naturales”.

“Nuestro mayor objetivo es apoyar a establecer aún más los procesos de divulgación pública en el sector de infraestructura pública, que este sea viable y adecuado en las condiciones de país, que sea sostenible en el mediano y largo plazo, además de que alcance un nivel sustancial y creíble en el cumplimiento en las entidades relevantes del sector”, enfatizó Matamoros.

La funcionaria aseguró que esta alianza "será de gran beneficio para nuestro país, alcanzando mayores índices de transparencia en infraestructura en el sector construcción".



El presidente de la Junta Directiva de la Fundación CoST Honduras, Carlos Chinchilla, manifestó que “parte de este dinero va servir para reactivar el trabajo con las comisiones de Transparencia. Gracias a las plataformas se logró visibilizar la ejecución de los proyectos de infraestructura pública, ya que cuando nosotros iniciamos CoST, había un 27% de divulgación de los proyectos y ahora hemos alcanzado el 82%”.

Pormenorizó que “quiero ser categórico en el sentido que CoST no califica, no mide, no adjudica, no da premios ni reconocimientos por transparencia, sencillamente pone su granito de arena para que todo lo relacionado con el ciclo del proyecto esté debidamente publicado y sea accesible a la población".

Informó que el país cuenta ya con un sistema de información y supervisión de construcción de obra pública, donde se publican cantidades importantes de proyectos.



Datos de Interés. Honduras es el país número 13 en adherirse a la iniciativa CoST. En la actualidad el Gobierno de Honduras opera bajo el nuevo mecanismo de divulgación, en esos sitios web cuentan con información de 1,833 proyectos de infraestructura que son monitoreados por CoST Honduras, de estas obras un total de 1,808 se encuentran en el portal de Sisocs .org Sisocs APP.