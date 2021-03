Gobierno gestiona compra de cuatro millones de vacunas

TEGUCIGALPA.

Cuatro millones de vacunas contra el covid-19 se espera que lleguen al país en los próximos meses, anunciaron las autoridades del Gobierno.

Honduras está negociando con dos casas farmacéuticas la adquisición de las vacunas para la población y en los próximos días se prevé que se concrete el acuerdo, indicó el coordinador general del Gobierno, Carlos Madero.

Claves 1- En la vacunación se reportaron eventos adversos supuestamente atribuidos a la inmunización en su mayoría leves, que fueron investigados en cada hospital donde se presentaron, los que se recuperaron satisfactoriamente.

2- Los trabajadores de la salud que fueron inmunizados deben aplicarse la segunda dosis de la vacuna a finales de marzo.

3- En los próximos días autoridades del Gobierno darán a conocer el cierre de las negociaciones con las farmacéuticas.

El funcionario dijo que esta semana se espera finiquitar los contratos con las empresas farmacéuticas para hacerlos públicos, una vez que la negociación esté concluida, y que al tener los cronogramas de entrega se podrá establecer la fecha oficial del arribo de los inoculadores.

“Se adquirirán unos cuatro millones de vacunas, no podemos anunciar todavía el nombre de las dos compañías farmacéuticas por motivos de confidencialidad; estamos esperando el cronograma de entrega de los lotes”.

48,000

dosis de la vacuna AstraZeneca que está siendo fabricada en Corea del Sur vendrán al país durante la tercera semana de marzo, como parte de un lote de 424,800 dosis que Covax dará.

Añadió que para el Gobierno “es sumamente importante, pues en la medida que tengamos identificada la cantidad y los lotes de entrega podremos ir cerrando la compra de vacunas”, detalló.

Dio a conocer que posiblemente las vacunas compradas estarían llegando al mismo tiempo que los inoculadores que el Mecanismo Covax entregará a Honduras este año; es decir, entre marzo y mayo.

Madero recomendó a la población no dejarse llevar por las publicaciones en Internet donde están ofreciendo las vacunas contra el covid-19. “No se deje engañar con la venta de vacunas falsas, no existe ninguna empresa privada que haya solicitado autorización para la importación y comercialización de lotes de vacuna, solo el Gobierno tiene esa facultad”, advirtió.

2,696 primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 de la empresa Moderna y que fueron donadas por el Gobierno de Israel se aplicaron a personal de salud en 10 hospitales del país.

Investigación

Madero solicitó a la Secretaría de Salud que se investiguen las denuncias sobre qué personal de primera línea no fue vacunado en algunos hospitales del país. “Nos enteramos de que se vacunó personal que no necesariamente está en primera línea de combate al covid-19 y eso no puede pasar”, reveló.

Ante eso, la Secretaría de Salud a través de un comunicado informó que se ha iniciado la investigación de las denuncias realizadas por la población sobre los casos en los que se vacunó personal que no estaba bajo los criterios de prioridad establecidos por el Programa Ampliado de inmunización y de encontrarse responsabilidad se les aplicarán medidas disciplinarias, agotado el debido procedimiento que establece la ley.