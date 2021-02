Educación reitera que aumento de contagios aún impide clases presenciales

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, insistió que debido a los altos contagios por la covid-19 no se puede iniciar con clases presenciales en los centros educativos del país.



Bueso explicó que hasta que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) lo autorice se podrá retornar a las aulas de clases de manera semipresencial. “Hemos girado los lineamientos del año escolar 2021 desde hace unas semanas atrás, donde con absoluta claridad se establecen los criterios para abordar este año escolar”, expresó el funcionario.



Dijo que ante una situación atípica, no se esperaba arrancar este año con el nivel tan alto del contagio de la covid-19, "es crítico, lo que nos obliga a que no podemos iniciar clases presenciales en este momento".

Pilotajes

Ministro Arnaldo Bueso

Afirmó que se han planificado los pilotajes en los lugares donde no han existido contagios. En la actualidad se está esperando sostener una reunión con la Mesa Multisectorial para presentar la estrategia, por lo que ya se tienen identificados a nivel nacional los lugares donde se podrán iniciar los pilotajes.



Señaló que ante la situación que sólo el 35% o 40$ de la población dispone de internet, se están atendiendo a los estudiantes a través de la radio, televisión y plataformas de Internet.

También todas las compañías de cable tienen dos canales y en los lugares donde no existe acceso a la conectividad, se van a distribuir cuadernos de trabajo y textos. Detalló que esto se hace con el fin de complementar y asegurar que no haya exclusión en el entendido que nada va poder sustituir la presencialidad de un docente frente a sus educandos.

Entrega de dispositivos móviles

Además, informó que se hizo el lanzamiento del proyecto de entrega de tabletas electrónicas con el que se busca atender alrededor de 200,000 educandos del III ciclo y de la educación media.



Durante esta semana se tiene programado realizar dos entregas de estos dispositivos en departamentos del país para beneficio de los educandos.

“Este proceso se va a hacer de manera sistemática iniciando en las zonas rurales con las poblaciones más postergadas y vulnerables, las etnias y así hasta llegar a las zonas urbanas”, puntualizó. Agregó que en un período de tres a cuatro meses se espera finalizar con este proceso.



Asímismo, detalló que se ha habilitado una plataforma para la atención de los estudiantes que ha sido repotenciada con el apoyo de Microsoft, en donde los estudiantes y docentes podrán interactuar.



Agregó que se tienen sitios especiales para la capacitación de los docentes, y con ayuda de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel), junto a las compañías telefónicas, se habilitó el mecanismo para acceder al internet gratuito. Con referencia a esto, comentó que se entregó un listado de los educandos y docentes para que estos tengan un link especial para que puedan entrar y tener el internet gratuito cada mes.