EEH anuncia cortes de energía en diversos sectores de Honduras para este jueves

San Pedro Sula, Honduras.

Los cortes de energía eléctrica en Honduras no paran.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció cortes programados para el próximo 11 de febrero en Honduras.

Los sectores afectados serán La Ceiba en Atlántida y el Distrito Central, este último sufrirá dos cortes en un tan solo día.

A continuación los sectores perjudicados:

La Ceiba, Atlántida (De 8:00 am a 1:00 pm)

Colonia Villa Este

Colinia Santander

Colonia Villahermosa

Colonia Magnolia

Colonia Pizatty (sur)

Colonia Riviera

Colonia Las Acacias (oeste)



Distrito Central (De 8:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm)

Los abonados comprendidos desde la 1era avenida hasta la 5ta avenida entre la 9 avenida y 14ta calle de Comayaguela.

Barrio La Bolsa (Zona Industrial)

Barrio Guacerique

Asilo de Ancianos María Eugenia

Sanaa (1era Avenida)

El Obelisco

Estado Mayor Fuerzas Armadas

Injupem

Instituto de la Propiedad

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Seguridad

Sede del Partido Nacional

Hospital San Jorge

Zonas aledañas.



Distrito Central (8:00 am a 4:00 pm)

Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino

Abonados Comprendidos desde la 1era avenida hasta la 8va avenida entre la 1era y 8va calle de Comayaguela

Hospital la Policlínica

Cruz Roja Hondureña

Escuela Nacional de Bellas Artes

Instituto Hondureño de Cultura

Ministerio de Educación Pública

Barrio Concepción

Instituto Mixto Hibueras

Comercial Norteña

Mercado San Isidro

Mercado Colón

Mercado Álvarez

Mercado Las Américas

La Chivera

Barrio Sipile

Barrio El Centavo

Colonia Soto

Zonas Aledañas.