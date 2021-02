Gobierno gestiona compra de vacunas rusas y chinas

TEGUCIGALPA.

Honduras deberá esperar más tiempo para la llegada de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer, pues no fue seleccionado por el Mecanismo Covax para recibir un primer lote del fármaco.

Santiago Cornejo, ejecutivo de Covax, habló con periodistas de Honduras y Bolivia a través de Zoom, sobre los avances de la distribución de la vacuna a los países y manifestó que se priorizaron las naciones que están sufriendo más los estragos del coronavirus.

“Honduras estaba lista para recibir la vacuna de Pfizer, lamentablemente tuvimos que ver otras variables desde el punto de vista epidemiológico y dar prioridad a los países que estaban sufriendo más por la pandemia. Fueron 72 países que pidieron ser parte del primer lote de Pfizer, pero tenemos una cantidad pequeña de dosis, solo 1,200,000 para febrero-marzo. Habrá más dosis que van a llegar en los próximos trimestres y allí van a poder dar vacunas a Honduras”, dijo.

El ejecutivo resaltó que el país recibirá un lote del inoculador para la primera mitad del año de la farmacéutica AstraZeneca, la que está siendo fabricada por la empresa surcoreana SK Bioscience.

El presidente Juan Orlando Hernández anunció que recibió la confirmación de Covax que la primera entrega de la vacuna sería de entre 400,000 a 800,000 dosis y llegarían en la segunda quincena de febrero. Con esa cantidad se podría inmunizar entre un 4% y un 8% de la población.

Sin embargo, Cornejo dio a conocer que “para Honduras no creemos que las dosis lleguen en febrero, no podemos asegurar cuándo van a llegar, pero hoy por hoy, dado que es AstraZeneca de la producción que viene de Corea, puede ser que llegue en marzo, no sabemos exactamente, esperamos tener más certeza en los próximos días y semanas”, aseguró.

Acuerdos directos

El ministro de Finanzas, Marco Midence, dijo que el Gobierno está asegurando la vacuna para la población restante y que ya se firmaron cinco acuerdos de confidencialidad con casas farmacéuticas para la adquisición de la vacuna contra el virus. Confirmó que han enviado cartas de intención a casas farmacéuticas de Rusia y China, que ya tienen avanzada las pruebas de sus vacunas y que son ideales para el país de acuerdo con las condiciones de logística.

“Hemos entablando conversaciones con diferentes laboratorios y casas comerciales internacionales, con los que se han alcanzado avances sustanciales”, señaló.

El funcionario agregó que se tienen los fondos identificados para hacer las compras de los fármacos en el momento en que los laboratorios hagan la venta masiva de las vacunas. “No estamos escatimando ningún esfuerzo, ni ningún recurso. Esto es prioridad número uno”.

El Mecanismo Covax anunció ayer el pronóstico de distribución provisional de la vacuna contra el covid-19 a los países que son parte de la iniciativa.

El documento describe la entrega proyectada de dosis de vacunas a todos los países participantes, para proporcionar a los gobiernos y los sistemas de salud la información que necesitan para planificar sus programas nacionales de vacunación.

Para Honduras se proyecta entregar 496,800 dosis de la vacuna de AstraZeneca; no obstante, las asignaciones finales se publicarán a su debido tiempo, dieron a conocer.