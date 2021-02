Evaluación de Armando Calidonio y Tito Asfura sigue a la baja

Probabilidad de votar

Pregunta: Este año tenemos elecciones en nuestro país, ¿Cuán probable es que usted vote en esas elecciones? No hay mucho entusiasmo para votar en este noviembre que se avecina. No extraña tomando en cuenta las opiniones que tienen los entrevistados de los gobiernos democráticos y por la pandemia. Los hombres expresan más probabilidad de llegar a las mesas de votación, así como los más educados. Otro factor es la falta de confianza que hay en el Consejo Nacional Electoral. No extraña después de falta de competencia vista en las elecciones de 2017.