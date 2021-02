Solo el 25% de los empleados públicos trabajarán en oficinas

Tegucigalpa.



El Gobierno redujo a 25% el trabajo presencial en oficinas, debido a la alta incidencia de contagios y muertos que tuvo el país en enero.



En ese sentido, desde este lunes todos los entes estatales convocaron a labores de manera presencial únicamente al 25% de su personal, "con el propósito de evitar el contagio de empleados y funcionarios públicos, así como a la población, usuarios y visitantes de las diferentes instituciones gubernamentales", informaron autoridades en un comunicado.



La ordenanza no regirá para las instituciones que están atendiendo en zonas afectadas por las tormentas tropicales Eta y Iota, que en noviembre de 2020 ocasionaron graves daños en el país, principalmente en las regiones norte y occidente.



"En cuanto al personal que no está asignado a labores de campo y que sus funciones no requieran trabajar de forma física, lo deberán hacer a través del teletrabajo", señala la resolución gubernamental.

Covid en Honduras

El número de muertos en Honduras por covid-19 se elevó el domingo a 3,610 y a 147,843 el de contagios de la enfermedad, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reiteró ayer en cadena nacional de radio y televisión que las primeras vacunas llegarán al país en la segunda quincena de febrero y resaltó que "es importante recordar que la vacuna no es la solución definitiva contra el covid-19".



"Es una herramienta más para el combate contra la enfermedad, que se suma a las medidas personales que todos debemos cumplir, como son el lavado de manos con agua y jabón o gel; el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, entre otros, siguen siendo tan necesarios como antes de la vacuna", añadió.



Dijo además que, "según los especialistas que nos aconsejan sobre este tema, actualmente estamos viviendo una ola de contagios mayor que la que sufrimos el año anterior; por lo tanto, no podemos bajar la guardia, máxime observando lo que está pasando en Estados Unidos y Europa".