Comisión de transparencia desaprueba gestión del alcalde Jerry Sabio

LA CEIBA.

Más aspectos negativos que positivos destaca la comisión de transparencia municipal de la gestión del alcalde ceibeño Jerry Sabio, al cumplir tres años su administración edilicia.

La no rendición de cuentas, falta de un manual de puestos y salarios, no contar con un plan de austeridad y la no aprobación de un nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, son algunas de las falencias por las cuales los miembros del comité de transparencia desaprueban la actual administración de la alcaldía ceibeña.

“Falta mucho para transparentar los procesos. Han pagado a gestores de proyectos de diferente índole habiendo personal en la municipalidad para hacerlo”, dijo Osman Suazo, presidente de la comisión de transparencia.

Sépalo La gestión de Jerry Sabio recibió una deuda de L1,230,000,000. Esa deuda está hoy en 848,707,549 lempiras.

“Se siguen pagando tres asesores, y por otro lado, se le paga a un cuerpo de abogados un millón de lempiras”, agregó Suazo.

“No se nos entregan informes financieros para saber cómo se ejecutan los fondos. No se tomaron las medidas correctivas y siempre se hacen gastos onerosos”, dijo el regidor Gustavo Irías.

Por su parte, Saúl Salgado, gerente municipal, aseguró que han buscado estrategias para bajar gastos.

“Hemos trabajado en mecanismos porque disponibilidad de recursos no tenemos. Si se han pagado abogados es para que ya no tengamos embargos nuevos y se ha logrado”.

Asimismo, la gerencia enumeró algunos de los logros alcanzados. Reconocimiento por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por el 100% de transparencia en manejo de fondos destinados a la reconstrucción de daños provocados por Eta y Iota.

Manejo adecuado de la recolección de la basura, certificación del muelle, reducción de embargos en un 80% y exigir una investigación de la administración anterior, entre otros