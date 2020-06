La Ceiba está al borde de cierre por repunte de coronavirus

La Ceiba, Honduras

El alcalde de La Ceiba, Atlántida, Jerry Sabio, dijo este viernes que no se descarta el cierre de la ciudad ante la incidencia ocasionada por el COVID-19.

“El cierre es tentativo y dependiente de los informes que serán vertidos a la Policía Nacional de parte de la comisión encargada de coordinar la apertura gradual de la economía en la ciudad”, expresó inicialmente el edil ceibeño.

Según Sabio, la salida de la población es abrupta y poco controlada, porque las personas no son conscientes y no están acatando las medidas de bioseguridad para evitar que se siga propagando la enfermedad.

“La población no está usando mascarilla y no existe el distanciamiento social, esto ya se veía venir, nosotros no queremos cerrar la ciudad, pero vemos que la enfermedad está haciendo lo propio, porque las personas no han entendido”, lamentó.

La determinación de cerrar se podría anunciar en las próximas horas “pero primero vamos a evaluar cómo han sido estas dos semanas en las que hemos estado en apertura inteligente de la economía”, concluyó Sabio.