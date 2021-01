Déficit acumulado de Enee sube a los L57,000 millones

Sectores critican ajuste que se recetó interventor de la estatal Tegucigalpa. Diversos sectores reaccionaron ayer a la noticia del aumento salarial de L50,000 para el presidente de la comisión interventora de la Enee. Benjamín Vásquez, secretario de la Central General de Trabajadores, tachó el incremento como “penoso y condenable”. Vásquez expresó que la Enee actualmente opera en números rojos, por lo que no es posible que Leán Bú se aplique un incremento de L50,000. Aparte de eso criticó el desempeño de las distintas interventoras que hay en el país, ya que reciben grandes salarios pero tienen poca efectividad en su trabajo. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Honduras, señaló que la junta interventora de la Enee solo ha buscado hacer dinero porque no ha rescatado de la crisis a la estatal eléctrica.Rodríguez resaltó que la interventora no rebajó las pérdidas de la Enee.