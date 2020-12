Cardenal llama a hondureños a ser solidarios con afectados y damnificados

Tegucigalpa, Honduras.

Ser solidarios con los afectados y damnificados fue el mensaje del cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la misa de Nochebuena; recordando a la vez abrir nuestro corazón en la venida de Jesús en la Navidad.

“Necesitamos ser solidarios con aquellos que no tienen techos, con aquellos que están en los albergues y que están con la incertidumbre de cuando los van a sacar y no tienen adónde ir”, dijo Rodríguez.



"Nosotros los cristianos no podemos ser espectadores de esta situación, no podemos ser simplemente espectadores que si ya están limpiando las calles y las casas inundadas en La Lima, El Progreso, Villanueva, Choloma y el aeropuerto de San Pedro Sula".

Lamento que en la actualidad no muchas personas no tiene hacen espacio para el niño Dios en sus vidas.

"En muchos países no hay sitios para los pobres, para que aquel que necesita ayuda, para un migrante, para un refugiado que busca asilo y no podemos seguir así. Pido a Jesucristo que toque el corazón de las personas que son indiferentes y hagan espacio en sus vidas al resto de la humanidad, pues no hay Navidad sin el hijo de Dios".



Y por último, llamó a las familias a recordar que Navidad va más allá de la cena, regalos y ropa bonita. "Se trata de celebrar la venida de Jesús como salvador del ser humano".