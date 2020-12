¡Detesto esta fecha! Madre de Enoc narra su impotencia al cumplirse un año sin encontrar a su hijo

Tegucigalpa, Honduras.

Con un desgarrador video Karina Chinchilla, madre del desaparecido niño Enoc Misael Perez, relató la enorme impotencia y tristeza al cumplirse este día un año sin respuestas desde el desaparecimiento de su hijo.

"Detesto esta fecha. Un día como hoy me llamaron para decirme que mi hijo había desaparecido, horas más tarde me dijeron que tampoco encontraban a mi hermano... es algo horrible lo que estoy pasando. En estas fechas compartíamos juntos y ahora no sé donde esta", dijo la desesperada madre en un video que compartió a través de Facebook.



"Es tan injusto esto que ha pasado. Ver personas indiferentes a mi dolor, yo sé que alguien tiene que saber donde está, pero como no es su hijo el que está desaparecido prefieren callar", continuó.

"Enoc anhelaba estas fechas"

Chinchilla recordó lo especial que eran estas fechas para su pequeño, quien anhelaba estar en su país natal.

"Estas fechas son las que él deseaba. Estaba súper feliz de poder reventar cohetes. Siento que todas las puertas se me han cerrado, pero también tengo fe que Dios abrirá una porque sé que para él no hay nada imposible".

La madre que regresó a España, en busca de apoyo para encontrar a su hijo, siente que lucha contra la corriente y exige a las autoridades hondureñas hacer su deber.

"A veces siento que lucho contra la corriente porque hay días que tengo que rogar por mis derechos, días en los que tengo que estar escribiendo aunque me ignoren las autoridades. Llevo un año suplicando por respuestas, estoy tan cansada de ver que esas autoridades se van felices a sus casas porque les da igual el dolor de uno. No piensan que se trata de un pobre niño y una madre que están sufriendo.

Sobre el caso

Enoc Misael Pérez Chinchilla, hijo único de padres separados, vivía en España, y llegó el 18 de noviembre de 2019 con su madre a Tela, donde se reunió con su familia.

El 2 de diciembre desapareció, al mismo tiempo que se encontraban en las inmediaciones de la casa de la abuela del niño los cadáveres de su abuelo y de su tío, y días después el de su niñera, todos ellos asesinados.