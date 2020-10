Buscarán enrolar a un millón de hondureños en el exterior

3,579,413 ciudadanos han tramitado nueva identidad TEGUCIGALPA. Un total de 3,579,413 ciudadanos hondureños han sido enrolados hasta ayer a través del Proyecto Identifícate, según el último dato publicado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) en su página web. Rolando Kattán, comisionado del RNP, informó a LA PRENSA que la meta es enrolar a cinco millones de compatriotas en el territorio hondureño y cerca de un millón en el exterior, tomando como base el último censo nacional electoral. Indicó que el registro tiene programado entregar el Censo Nacional Electoral provisional el 30 de noviembre de este año y el definitivo en la primera semana de enero, de conformidad con el decreto especial aprobado por el Congreso Nacional. El funcionario indicó que inicialmente se tenía planificado comenzar a entregar el nuevo documento de identificación a finales de noviembre, pero debido a la pandemia del covid-19 se determinó hacerlo entre enero y marzo del próximo año. “Después de eso vino la Ley Especial, que extendió hasta el 30 de noviembre el enrolamiento, entonces nosotros no podemos imprimir la nueva tarjeta sin un corte oficial para hacer la duplicación, que es la comparación de uno contra todos, o sea, cada registro se valida con todos los registros que existan para que no haya duplicados”, manifestó. En ese sentido, el comisionado añadió que no se podrá comenzar a imprimir la nueva identidad hasta que se tenga el corte del proyecto de identificación. La mayoría de enrolados están en las edades de 18 a 22 años.